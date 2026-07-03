Durango acumula 16 casos de gusano barrenador, hasta el 30 de junio

De acuerdo con el Informe de Casos Activos de Gusano Barrenador del Ganado (GBG) en México, que presenta el Servicio Nacional de Salud, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) con corte al 30 de junio de 2026, Durango acumula 16 casos, de los cuales 14 permanecen activos.

En la entidad, esta plaga ya ha sido detectada en 10 de los 39 municipios, aunque en algunos solo se mantiene un caso confirmado hasta la semana epidemiológica número 26.

Entre las entidades del país con presencia de la plaga, Durango es la que registra el menor número de casos acumulados con 16, mientras que Chiapas concentra la mayor cantidad, con 7 mil 194.

Entre los estados vecinos, Zacatecas suma 127 casos acumulados, Coahuila 106 y Nayarit 176, mientras que Sinaloa continúa libre de casos confirmados.

Por municipio, Pueblo Nuevo registra cuatro casos; Santa Clara, tres; El Oro, dos; mientras que Mezquital, Coneto de Comonfort, Nombre de Dios, Pánuco de Coronado, San Juan de Guadalupe, Súchil y Vicente Guerrero reportan un caso acumulado cada uno.

A nivel nacional, hasta este viernes 3 de julio se contabilizan mil 944 casos activos, mientras que el acumulado asciende a 31 mil 611.

El registro nacional de casos acumulados comprende el periodo del 20 de noviembre de 2024 al 30 de junio de 2026.

Respecto a las tres especies más afectadas del total de casos acumulados, 19 mil 361 corresponden a bovinos, 6 mil 638 a caninos y 2 mil 144 a suinos.