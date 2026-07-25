Durango acumula 177 casos en el registro de deudores alimentarios

Un total de 177 personas aparecen registradas como deudoras alimentarias morosas en Durango, de acuerdo con la actualización del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA), correspondiente al periodo de julio de 2024 a julio de 2026.

La información, actualizada al 8 de julio de 2026 por el Poder Judicial del Estado de Durango, estableció que el registro estatal también contabiliza 268 acreedores alimentarios; de los cuales 149 son hombres, equivalentes al 56 por ciento, y 119 son mujeres, que representan el 44 por ciento.

Como parte de la revisión del estatus de los registros, se reportaron únicamente dos cancelaciones por dejar de cumplir con la condición de deudor, de acuerdo con los datos del resumen ejecutivo.

A nivel nacional, el RNOA contabiliza nueve mil 275 registros y cuenta con información integrada de 31 de las 32 entidades federativas. Entre enero y julio de 2026 se realizaron un millón 850 mil 808 consultas de certificados de no inscripción, mientras que las descargas de estos documentos sumaron dos millones 76 mil 836.