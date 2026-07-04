Durango acumula 507 casos de sarampión; Mezquital tiene más de la mitad de los contagios 

Durango concluyó la semana con 507 casos confirmados de sarampión en lo que va del presente año. El municipio de Mezquital continúa como el principal foco del brote, al concentrar el 53.8 por ciento de los contagios registrados en la entidad.

De acuerdo con el reporte más reciente de la Secretaría de Salud, durante la última semana se confirmaron 11 nuevos casos: nueve en el municipio de Mezquital y dos en el municipio de Durango, lo que refleja que la transmisión de la enfermedad continúa activa.

Según la distribución por grupos de edad, 255 de los casos corresponden a menores de 0 a 12 años; 57 a adolescentes y jóvenes de entre 13 y 19 años, y 185 a personas de 20 años o más.

Con ello, poco más de la mitad de los contagios registrados corresponde a menores de 13 años.

En cuanto a la distribución geográfica, permanecen en 13 de los municipios de Durango con al menos un caso confirmado de sarampión. Además, la Secretaría de Salud mantiene en su registro un caso correspondiente a una persona originaria del municipio de Fresnillo, Zacatecas.

Mezquital concentra 273 casos confirmados, equivalentes al 53.8 por ciento del total estatal, seguido por el municipio de Durango, con 190 contagios, que representan el 37.4 por ciento.

En conjunto, ambos municipios acumulan el 91.4 por ciento de los casos registrados en la entidad.

Como parte de la estrategia de contención del brote, la Secretaría de Salud ha aplicado 673 mil dosis de vacuna contra el sarampión en todo el estado desde el inicio de la campaña de inmunización.

Karina Acosta Rosales, subdirectora de Epidemiología, señaló que esta estrategia ha permitido mejorar la cobertura de vacunación y fortalecer las acciones de prevención y control de la enfermedad.