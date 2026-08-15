Durango acumula 612 casos de sarampión, hasta el 13 de agosto de 2026

Durango acumula 612 casos confirmados de sarampión en lo que va de 2026, de acuerdo con el Boletín Epidemiológico Nacional con corte al 13 de agosto.

Durante julio se confirmaron 92 nuevos contagios en la entidad, al pasar de 505 casos al cierre de junio a 597 al concluir ese mes. En lo que va de agosto se han sumado otros 15 casos positivos.

El municipio de Mezquital concentra la mayor incidencia de la enfermedad, con poco más del 53 por ciento de los casos registrados. Le sigue el municipio de Durango, con el 37 por ciento, mientras que el 10 por ciento restante se distribuye en otros 11 municipios.

El boletín epidemiológico también mantiene el registro de las defunciones asociadas al brote. En lo que va de 2026, Durango acumula dos fallecimientos.

Al considerar los casos confirmados desde la reaparición del sarampión en 2025 y los registrados durante 2026, la entidad suma 674 contagios y tres defunciones.

A nivel nacional, los estados con el mayor número de casos acumulados en ambos años son Jalisco, Chihuahua y Chiapas. En contraste, Tamaulipas registra 12 casos, Guanajuato 14 y Baja California Sur 22.

Por grupos de edad, los menores de 12 años y las personas mayores de 20 son los sectores con el mayor número de casos confirmados en Durango.