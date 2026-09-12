Durango acumula déficit de lluvia de 16% durante los primeros ocho meses del año

Durango acumuló un déficit de 16 por ciento en la cantidad de lluvia registrada durante los primeros ocho meses del año, a pesar de las precipitaciones que se han presentado en distintas regiones del estado, de acuerdo con las estadísticas del Departamento de Meteorología e Hidrología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Con las estadísticas del Departamento de Meteorología e Hidrología de la Conagua, hasta el cierre de agosto se habían acumulado 291 milímetros de lluvia, cuando el promedio histórico para ese periodo es de 346.3 milímetros, por lo que la captación alcanzó apenas 84 por ciento de lo esperado.

Agosto fue el mes con el mayor déficit de precipitaciones, debido a que es considerado históricamente como el mes con mayor cantidad de lluvia en la entidad, con un promedio de 117.5 milímetros; sin embargo, este año únicamente se registraron 67.2 milímetros, equivalente a 57.2 por ciento del promedio y un déficit de 42.8 por ciento.

La falta de lluvias durante agosto ya tuvo repercusiones en el campo, principalmente en municipios como Guadalupe Victoria, Poanas y Cuencamé, donde productores de frijol y maíz reportaron afectaciones en sus cultivos, por lo que se prevé una reducción en la producción de este año.

En el norte del estado, los ganaderos también han señalado la falta de precipitaciones, debido a que las condiciones de sequedad han afectado la disponibilidad de agua en los abrevaderos y la calidad de los agostaderos.

Víctor Hugo Randeles, titular del departamento ya señalado, ha expresado en diferentes ocasiones que un mes o un año puede considerarse bueno en materia de lluvias cuando la captación alcanza al menos entre 80 y 85 por ciento del promedio histórico.

Bajo este criterio, pese al déficit registrado hasta agosto, las precipitaciones acumuladas durante los primeros ocho meses del año todavía pueden considerarse buenas para la entidad.

En septiembre, sin embargo, el comportamiento de las lluvias ha sido diferente. Hasta el viernes 11 se habían acumulado 56 milímetros en el estado, cuando el promedio para todo el mes es de 97 milímetros, por lo que en los primeros 11 días ya se había alcanzado 58.5 por ciento de la lluvia esperada para septiembre.