Durango alberga el torneo regional clasificatorio de handball rumbo a las etapas nacionales

El Gimnasio de Tapias es el escenario del torneo regional clasificatorio de handball, certamen que reúne a las selecciones de Nuevo León, San Luis Potosí y Durango. La competencia contempla partidos en las ramas femenil y varonil, donde los equipos contendientes buscan conseguir el pase a la siguiente fase dentro del proceso competitivo oficial.

Ambos selectivos duranguenses encaran la eliminatoria bajo la dirección técnica de Griselda Verónica Burone. La entrenadora asume el reto de conducir a los dos representativos en una jornada caracterizada por la exigencia física y táctica frente a combinados de amplio recorrido en la disciplina dentro de la zona norte del país.

Talento local, presente

La plantilla femenina local está conformada por Xilem Araujo, Ana Joseline Herrera, Myma Monserrat Silva, Seleny Serrano, Yehilin González, Abril Domínguez y Natalia Zapién. Completan la lista Fátima González, Jessica Infante, Naieli Burgos, Celeste Rosales, Daniela De la Rosas, Karla Yáñez y Danna Martínez, quienes buscan capitalizar la condición de local en la duela.

Por su parte, el conjunto varonil integra a Jesús Pérez, Juan Diego Ortiz, José Ricardo Burciaga, Gerardo Ibarra, Axel Castillo, Josué Rizo y David Robles. La lista la cierran Jesús Hernández, Jorge Ruiz, Derek Salas, Leonardo Galarza, Dan Estrada, Hammer Chavita, Heber Valles, Juan Carlos Antuna y Juan Francisco Simental.

De cara a los próximos torneos

El certamen mide el nivel de preparación de los atletas locales frente a representaciones de alto nivel como la regiomontana y la potosina. Cada encuentro en la duela del inmueble de Tapias exige precisión en los desplazamientos, contundencia en las ejecuciones ofensivas y una estructura defensiva sólida para aspirar al triunfo.

Con la mirada puesta en la clasificación, las escuadras disputan una serie de enfrentamientos directos en los que el rendimiento individual y colectivo determinará qué delegaciones avanzan en la justa. La actividad deportiva concentrada en esta sede define a los exponentes que representarán a la región en las etapas subsecuentes.