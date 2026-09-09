Durango alberga una intensa función pugilística de 34 combates en el Palacio de los Combates

Un total de 34 peleas conformaron la cartelera deportiva conmemorativa por los festejos del Día de la Independencia en el Palacio de los Combates. La jornada reunió a exponentes locales y foráneos en una sesión sobre el cuadrilátero, caracterizada por el intercambio constante de golpes y el fogueo de los peleadores.

La actividad abarcó diversas divisiones que fueron desde la categoría Sub-11 hasta la Elite, integrando combates tanto en la rama femenil como en la varonil. Alrededor de 20 centros de entrenamiento con sede en la ciudad capital y en el municipio de Tepehuanes registraron contendientes para medir su avance técnico.

Dominaron la cita con autoridad

En la numeralia por gimnasios, la escuadra de Charol Enríquez encabezó la cosecha de triunfos al registrar cinco victorias a lo largo de toda la función. Por su parte, la delegación del equipo Boxe Fit se colocó en el segundo peldaño general tras amarrar cuatro triunfos en sus respectivos compromisos sobre la lona.

El establo DAP cerró su participación con tres resultados favorables en las tarjetas de los jueces. Asimismo, un grupo de establos compuesto por Curita del Boxeo, Bueno's Gym, TBH, Palacio de los Combates y FELMAD concluyó su intervención en el torneo con un registro idéntico de dos victorias obtenidas por bando.

Una fiesta deportiva

La lista de triunfos individuales incluyó a los representantes de Escuela Municipal, Sangre x Sangre, Olympo Boxing Club, Tepehuanes, Moreno, Cachimbas, Rocket, Calavera y Macho's. Cada una de estas academias logró colocar a un peleador en el podio tras superar sus respectivos combates en el programa general.

Al concluir la jornada, todos los pugilistas participantes recibieron un reconocimiento formal por su entrega en el ring. Por su parte, los ganadores recibieron medallas y un estímulo especial, concluyendo así las actividades deportivas desarrolladas en el recinto pugilístico capitalino.