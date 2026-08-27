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Durango albergará cuatro torneos regionales de futbol juvenil rumbo a la Copa Federación

La competencia prioriza la formación del futbol base femenil e integra a representativos de cuatro entidades del norte.

Foto: Cortesía

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RICARDO HERNANDEZ
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El balompié juvenil del norte del país entrará en su etapa más exigente con la disputa de cuatro torneos regionales de futbol soccer, enfocados en las categorías Sub-12 y Sub-14. La competencia medirá el nivel y la capacidad técnica de decenas de jóvenes promesas que buscan abrirse paso en el circuito de formación nacional desde las canchas de Durango.

El certamen reunirá a los representativos estatales de Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes y los anfitriones duranguenses, tanto en la rama varonil como en la femenil. El margen de error para los equipos será mínimo: únicamente la escuadra que logre coronarse campeona en su respectiva categoría obtendrá el boleto directo al Campeonato Nacional de la Copa Federación.

Avalado por la Federación Mexicana de Futbol

A la par de la eliminatoria directa, el torneo servirá como plataforma para fortalecer el desarrollo del futbol femenil de base. A través de proyectos estructurados desde academias infantiles y juveniles, se busca priorizar la formación técnica y táctica de las jugadoras desde edades tempranas, consolidando un esquema competitivo sólido para las futbolistas del país.

La supervisión técnica de la contienda correrá a cargo del Sector Amateur de la Federación Mexicana de Futbol, organismo responsable de regular el arbitraje, la logística operativa y la aplicación estricta del reglamento. Esta coordinación busca garantizar condiciones óptimas en la cancha para que los futbolistas compitan en un entorno enfocado 100% en el rendimiento deportivo.


Los mejores equipos a nivel nacional


Estas eliminatorias toman como parámetro previo la celebración del torneo nacional de la categoría Sub-13 femenil, competencia que reunió en la entidad a selecciones de diversos estados. Aquel certamen sirvió para medir el nivel de juego del balompié formativo y estableció una exigencia alta para los choques entre las representaciones estatales.


Para cientos de niños y jóvenes futbolistas, esta justa representa la oportunidad de disputar partidos de alta exigencia y conseguir el pase a la fase nacional. Los cuatro torneos regionales pondrán a prueba la preparación física, la disciplina táctica y el talento de los deportistas que buscan consolidar su camino dentro del futbol federado en México.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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