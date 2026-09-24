Durango alista el Primer Torneo de Pickleball Cancha 9 Open: conoce las fechas y los premios

La gran efervescencia por el deporte de raqueta de mayor crecimiento llega formalmente a territorio duranguense con el anuncio del Primer Torneo de Pickleball Cancha 9 Open. Este sobresaliente certamen deportivo, respaldado por El Siglo de Durango, promete convertirse en una auténtica fiesta atlética e hito para la comunidad competitiva local.

Las intensas jornadas de juego se llevarán a cabo durante cinco días consecutivos, agendados del 4 al 8 de noviembre. Pensando en brindar un espacio equitativo a todos los perfiles de jugadores, el torneo contará con cuatro categorías oficiales: Avanzados, Intermedios, Principiantes y Femenil, asegurando cotejos muy disputados de principio a fin.

¿Cuánto cuesta la inscripción?

En el aspecto administrativo, el comité organizador estableció un costo de inscripción de seiscientos pesos por persona. Este monto otorga el derecho a participar activamente en la contienda, medirse ante destacados exponentes de la región y aspirar a los importantes galardones diseñados para recompensar el desempeño técnico de cada atleta.

Para estimular la exigencia sobre la cancha, la bolsa de recompensas entregará premios en efectivo a quienes conquisten el primer y segundo lugar de su categoría. Este atractivo económico garantiza una pugna emocionante en cada uno de los partidos, donde la estrategia y la agilidad resultarán fundamentales para alcanzar el triunfo final.

Una gran fiesta deportiva

Asimismo, los jugadores que aseguren la tercera posición serán acreedores a un especial kit de premiación. Dicho paquete includes un souvenir o galardón aportado por los patrocinadores, sumado a una membresía personal mensual que permitirá al deportista regresar a jugar de forma totalmente gratuita durante un mes completo en el recinto.

Las inscripciones para formar parte de esta edición inaugural se encuentran formalmente abiertas para el público general. Los raquetistas interesados en asegurar su lugar en el cuadro principal deberán realizar su trámite digital ingresando directamente al portal web oficial del evento en la dirección cancha9.com.mx previo a la competencia.