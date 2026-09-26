Durango arranca imparable en la Paralimpiada Nacional 2026: suma oros y una hazaña inédita

La delegación de Durango firmó un arranque espectacular en la Paralimpiada Nacional Conade 2026 celebrada en Jalisco, al cosechar una brillante cuota de medallas impulsada por actuaciones históricas en la alberca y la tarima. Con tenacidad y talento, los paratletas subieron al podio en múltiples disciplinas, confirmando el alto nivel competitivo del estado en la justa adaptada más importante del país.

La para natación en Zapopan fue el gran escenario del brillo duranguense gracias al impresionante doblete dorado de Victoria Troitiño Bravo en la categoría 13-15 S11, dominando los 50 metros dorso (1:27.74) y los 100 metros libre (4:03.66). A esta hazaña se sumó Siul Alberto Ortega Romero en S3, conquistando plata en los 50 metros dorso (1:45.44) y bronce en los 100 metros libre (6:27.93).

Firman una huella imborrable

Por su parte, la fuerza duranguense dejó una huella imborrable en la Unidad Deportiva López Mateos de Guadalajara con una actuación sin precedentes en powerlifting. José Pablo Robles Payán hizo historia pura para la entidad en Infantil hasta 49 kilogramos, al colgarse la medalla de plata en Mejor Levantamiento y el bronce en Suma Total, logrando el primer podio nacional para Durango en esta disciplina.

En el Domo del CODE Alcalde, la disciplina de boccia entregó victorias clave durante el arranque de la fase de grupos. Marco Alexander Urbina Ruiz tuvo una jornada perfecta al ganar sus compromisos con marcadores de 7-1 y 12-1, perfilándose con solidez a la siguiente ronda. En esa misma senda, Miguel Enrique Galaviz Elizalde aportó otra gran victoria tras imponerse 7 a 4 en su encuentro.

Con motivación, de cara a los próximos capítulos

El compromiso de la delegación se extendió en cada jornada. En boccia, Iris Yamileth González disputó duelos apretados que cayeron 4-3 y 3-2, mientras Mario Emanuel de la Cruz y Jesús Andrés Medina mostraron enorme entereza. De igual manera, los para nadadores Christopher Meléndez, Jorge Quintanilla, Liam García, Olga Peña, Mariana Ortega y Rafael López compitieron con notable garra y entrega en la alberca.

Detrás de cada logro se encuentra la guía constante de los entrenadores Hugo Cuauhtémoc Mata Ortega y Fátima Morales Vélez en natación, Omar Alexandro Graciano Simental en powerlifting y Jesús Gerardo Ortiz Valdez con Irma Alvarado en boccia, respaldados por el equipo de fisioterapia para consolidar esta sobresaliente actuación en territorio jalisciense.