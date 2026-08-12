Durango atestigua el talento juvenil en doce intensas batallas del Torneo de Boxeo Infantil

El Palacio de los Combates albergó doce peleas correspondientes al Torneo Olímpico de Boxeo Infantil, un certamen que reunió a jóvenes pugilistas en las categorías Sub-11 y Sub-13. La cartelera sirvió para evaluar el desempeño técnico de los peleadores en diversas divisiones de peso, con contiendas resueltas tanto por la vía de las tarjetas como por la detención reglamentaria.

Talento y garra al por mayor

En la división Sub-11, la actividad comenzó en los 35 kilogramos, donde Martín Bueno, representante de Tepehuanes, superó por decisión unánime a Rodrigo Calderón. Asimismo, en los 33 kilos, Abraham Medina obtuvo un dictamen dividido frente a Jesús Aranda, mientras que Ángel Ordaz resolvió favorablemente su encuentro ante Rodrigo Rentería dentro de los 44 kilogramos.

El cuadro menor cerró con la victoria de Dante González ante Israel Vizcarra en los 34 kilos. Ya en las acciones de la Sub-13, el duelo femenino de los 36 kilogramos concluyó con triunfo unánime para Maricela Parral sobre Karely Luna. Por su parte, en los 32 kilos, Óscar Saucedo se impuso a Diego Aguirre mediante una tarjeta dividida.

La categoría de los 38 kilogramos registró el dominio de Ian Domínguez, quien obtuvo la aprobación unánime de los jueces frente a César Rentería. En la división de los 46 kilos, Ever Alí Bonilla superó por la misma vía a Renzón Fernández, resultado que replicó Manuel Núñez al vencer a Edgar Luna en su respectivo pleito.

Demuestran su valía deportiva

La única conclusión por suspensión arbitral (RSC) ocurrió en la rama femenil, cuando Zoé Nevárez derrotó a Claudia Rivas antes del límite. En tanto, en la división más pesada de la función, correspondiente a los 75 kilogramos, Jonathan Rodríguez se anotó el triunfo tras doblegar al peleador Kevin Moreno, originario del municipio de Tepehuanes.

Al término de los doce combates pactados en la cartelera, todos los participantes recibieron medallas y reconocimientos por su desempeño sobre el cuadrilátero. El desarrollo de la función permitió verificar el nivel de las categorías de formación en la capital, concluyendo la jornada deportiva sin contratiempos en el recinto sede.