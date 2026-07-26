Durango aún tiene pendientes para que más empresas puedan exportar: CCE

En el marco de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) prevalece la incertidumbre en el sector empresarial local, por lo que se aspira a que en las reuniones que se están llevando a cabo, se genere mayor certidumbre.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Raúl Montelongo Nevárez, expuso que en el ámbito local, Durango también tiene tareas pendientes para que más empresas locales puedan integrarse a las cadenas de suministro internacionales , especialmente las micro, pequeñas y medianas, mediante una mejor logística, acceso al financiamiento, capacitación y certificaciones.

“Nosotros seguiremos haciendo lo que nos corresponde: invertir, generar empleos y buscar nuevos mercados. Lo que pedimos es que las reglas sean claras y que cualquier diferencia entre los países se resuelva mediante el diálogo. Eso le conviene a México, a Estados Unidos, a Canadá y también a Durango”, dijo.