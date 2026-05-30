Durango avala reforma que aplaza elección judicial hasta 2028

La elección de jueces y magistrados federales fue aplazada hasta 2028 luego de que el Congreso del Estado de Durango aprobó la minuta de reforma constitucional enviada por el Senado de la República, como parte del proceso de validación que corresponde al Constituyente Permanente.

Durante la reciente sesión, los diputados locales discutieron y respaldaron el proyecto de decreto en materia de reforma al Poder Judicial de la Federación, dictaminado previamente por la Comisión de Puntos Constitucionales. Con esta aprobación, Durango se sumó a las entidades que han dado su aval a las modificaciones constitucionales.

La reforma establece que la próxima elección judicial se llevará a cabo el primer domingo de junio del año 2028, de manera concurrente con el proceso electoral federal ordinario. Entre los argumentos expuestos para justificar el aplazamiento se encuentran la necesidad de atender los retos logísticos detectados durante la experiencia del proceso de 2025, así como realizar adecuaciones normativas, técnicas y metodológicas que permitan mejorar la organización de estos comicios.

De igual forma, las modificaciones contemplan ajustes operativos dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el propósito de agilizar la resolución de asuntos y fortalecer el funcionamiento interno del máximo tribunal del país.

Otro de los cambios aprobados establece que los ejercicios de revocación de mandato se realizarán el primer domingo de junio del cuarto año del periodo constitucional correspondiente, coincidiendo con las jornadas electorales federales o locales, según corresponda.

Con este aval, el Congreso de Durango avaló el proceso de reforma constitucional planteado a nivel federal, que redefine aspectos relacionados con la integración y funcionamiento del Poder Judicial, así como con la organización de futuros procesos de participación ciudadana.