Durango, bajo observación de la FGR y los Estados Unidos 

En política, pocas cosas desgastan más rápido que la sospecha sostenida. No necesariamente porque exista una acusación formal, sino porque, cuando el vacío de información se prolonga demasiado, el espacio público termina llenándose de versiones, interpretaciones y señales que comienzan a construir una narrativa que, muchas veces, puede llegar a confirmarse. Eso empieza a ocurrir en Durango.

Durante los últimos meses, el nombre del gobernador Esteban Villegas Villarreal ha comenzado a aparecer de manera cada vez más recurrente en medios nacionales, ligado a versiones sobre presuntas investigaciones, revisiones financieras y supuestos expedientes relacionados con la delincuencia organizada.

Primero fueron publicaciones sobre su presunto estatus migratorio y posibles observaciones desde el país del norte; después, reportes sobre una eventual vigilancia financiera y ahora columnas que sostienen -citando fuentes federales- que existirían líneas de revisión desde instancias mexicanas y estadounidenses, como la FGR y la Red de Control de Delitos Financieros de los Estados Unidos.

Hasta este momento conviene subrayarlo con claridad: no existe imputación pública o procedimiento judicial abierto que confirme alguna acción legal contra el mandatario duranguense. No obstante, tampoco sería inteligente minimizar lo que está ocurriendo. Más allá de si las publicaciones terminan siendo ciertas o no, lo llamativo es el contexto en el que aparecen.

Y es que Durango lleva una semana observando un despliegue de fuerzas federales poco habitual. Operativos intensos, cateos, presencia militar reforzada y la llegada de grupos especializados del Ejército. Intervenciones que, además, han dejado una impresión cada vez más visible: el protagonismo operativo lo tiene completamente la Federación.

Durante años, los gobiernos estatales presumieron coordinación como sinónimo de fortaleza institucional. Hoy, en cambio, lo que comienza a percibirse en Durango es otra cosa: operaciones federales que parecen ejecutarse con márgenes más cerrados de información y con exclusión de las corporaciones locales.

La lectura importa porque no se trata simplemente de una nueva estrategia de seguridad por parte de la Federación, sino de una dinámica que exhibe, por sí misma, un nivel importante de desconfianza institucional. El contexto no deja demasiadas dudas sobre ello, porque incluso dentro del mismo gabinete de seguridad se percibe descoordinación.

Mientras aumentaba la presencia militar y se desarrollaba la mesa estatal de seguridad, el secretario de Seguridad Pública, Óscar Galván, apareció en la Ciudad de México asistiendo al espectáculo y al partido inaugural del Mundial de Futbol, en horario laboral y sin que hasta ahora exista explicación pública sobre licencia, comisión o permiso. Su ausencia en el encuentro de coordinación celebrado ayer no pasó desapercibida.

La imagen pudo parecer anecdótica. Políticamente no lo fue. El estado atraviesa días de máxima presión en materia de seguridad y el Gobernador enfrenta una crisis que lo coloca en escenarios incómodos, como el de las presuntas investigaciones de la FGR y de Estados Unidos. La ausencia del responsable de seguridad transmite exactamente el mensaje contrario al que el gobierno necesita proyectar: control.

EN LA BALANZA.- Durango apareció en nivel 2 en la alerta de viaje emitida por la Embajada de los Estados Unidos, con restricciones específicas para personal estadounidense en territorio mexicano. El aviso vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta incómoda para las autoridades locales: si aquí se insiste en que la situación está bajo control, ¿por qué hacia afuera persisten señales de cautela? La seguridad también se mide por confianza institucional y percepción internacional, dos indicadores que difícilmente se corrigen solo con discursos.

X: @Vic_Montenegro