Durango capital, con cifra poco clara de estacionamientos para personas con discapacidad

En Durango capital no está claro el número de cajones de estacionamiento destinados a personas con placas de discapacidad, pero un activista asegura que se requieren más.

Óscar Zaldívar Escalante, defensor de los derechos de las personas con discapacidad, informó que se hizo la solicitud a las autoridades municipales para conocer cuántos espacios había destinados para este tipo de placas, pero la respuesta presentó inconsistencias.

“Se tardaron más del plazo; tenía 30 días el área de Ingeniería Vial y se rebasó por mucho. Por fin nos lo entregaron, pero incluso no está claro ese padrón que nos entregan. En una cifra, en el mismo oficio nos manejan 120, y luego más adelante dicen que 180, pero que están rehabilitando 60”.

Dijo que pareciera que las propias autoridades no tienen claridad, pero incluso si fueran 180, son insuficientes. También se desconoce si cuentan con las dimensiones adecuadas, además de que muchos requieren mantenimiento.

Explicó que en ese padrón se contabilizan solo los cajones ubicados en espacios públicos, pues los de las instituciones o establecimientos dentro de las plazas no se consideran, aunque todos requieren estar debidamente identificados.

Otra situación con la que se han encontrado, y cuya legalidad se desconoce, son los espacios para personas con discapacidad que señalan ser exclusivos para una placa determinada, sobre todo si también se encuentran en una zona pública.

En el tema de las placas, indicó que precisamente cuando se estaban negando, uno de los argumentos era que no había suficientes espacios.

ASIGNACIÓN DE PLACAS

Sobre la asignación de placas de discapacidad, señaló que estas se pudieran otorgar a todos los tipos de discapacidad y no necesariamente a personas que conduzcan, y comentó que finalmente ya no se han negado.

“Hasta el momento nosotros no hemos tenido comentarios de alguna persona que cumpla con los requisitos y se las hayan negado a partir de que ganamos esta recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos”.

Anteriormente, dijo que se encontraban con esta problemática en los kioscos multipagos, aun cuando la ley no lo prohibía, pues sí permite que cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad pueda acceder a estas placas.

Explicaron a las autoridades “que no era un capricho, que no era un privilegio, que es necesario que, si bien una persona con discapacidad visual no va a manejar el vehículo, pues es importante que con la persona que lo vaya trasladando se pueda estacionar en los cajones exclusivos sin que vaya a tener una infracción”.

Zaldívar Escalante reconoció que puede haber personas que hacen mal uso de este tipo de placas, por ejemplo, cuando se estacionan en un espacio exclusivo y no están trasladando a nadie que cuente con alguna discapacidad.

Aseguró que en casos así no van a defender a esas personas; incluso, aplauden que se les pueda infraccionar o que les cancelen esas placas.

“No debe ser excusa que, por quienes hacen mal uso de las placas, se perjudique a quienes sí las requieren”, puntualizó.