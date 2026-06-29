Durango capital con lluvias vespertinas HOY lunes 29 de junio | Pronóstico

Las lluvias seguirán presentes en gran parte del país durante este lunes 29 de junio, impulsadas por la combinación de varios sistemas meteorológicos que mantendrán condiciones de inestabilidad en distintas regiones. ¿Qué prevé el pronóstico para México y Durango?

Pronóstico para México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que canales de baja presión sobre el interior del país, en interacción con una circulación ciclónica y una vaguada en niveles altos de la atmósfera sobre el noreste de México, así como el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y del golfo de México, favorecerán lluvias de diferente intensidad en buena parte del territorio nacional.

De acuerdo con el organismo, se pronostican lluvias puntuales intensas en el este de Guerrero; muy fuertes en regiones de Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Estado de México y Oaxaca; además de lluvias fuertes en Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Tamaulipas, Veracruz y Chiapas.

Asimismo, la onda tropical 13 avanzará hacia el oeste frente a las costas del Pacífico Sur mexicano, reforzando el potencial de lluvias en el occidente y sur del país, mientras que la onda tropical 12 continuará alejándose del territorio nacional y dejará de influir en las condiciones meteorológicas durante el transcurso de la mañana.

El SMN también prevé intervalos de chubascos en Sonora, Nuevo León, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como lluvias aisladas en Baja California Sur. Además, existe probabilidad de caída de granizo en entidades del norte, occidente y centro del país.

Por otra parte, una línea seca sobre la frontera norte de México provocará vientos fuertes en zonas de Chihuahua y Coahuila. En contraste, el ambiente vespertino continuará siendo muy caluroso en regiones del noroeste y norte del país, donde las altas temperaturas persistirán durante la tarde.

Clima en el estado de Durango

Para este lunes persistirán las condiciones de inestabilidad en el estado de Durango, con cielo de medio nublado a nublado durante gran parte del día y un alto potencial de lluvias, principalmente en la zona noroeste de la entidad.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, con acumulados de entre 50 y 75 milímetros. Estas precipitaciones podrían presentarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Durante las primeras horas del día se prevé un ambiente templado a cálido en la mayor parte del estado, mientras que en la zona serrana persistirán condiciones frescas. Hacia la tarde, el ambiente será cálido a caluroso, especialmente en el norte de Durango, donde las temperaturas máximas alcanzarán entre los 35 y 40 grados centígrados.

En cuanto al viento, se pronostican velocidades de entre 30 y 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en distintas regiones del estado.

¿Cómo será el clima en la ciudad de Durango?

De acuerdo con el reporte actual, la ciudad de Durango amaneció este lunes con temperaturas mínimas que rondaron los 16 grados centígrados, y que al igual que en días pasados, conforme avancen las horas subirá considerablemente hasta alcanzar una máxima de entre 30 y 32 grados, entre las 14:00 y 15:00 horas.

Se prevé que el cielo se mantenga despejado hasta cerca del mediodía, y después pase a ser parcialmente nublado, con probabilidad de lluvias hacia la tarde-noche, sobre todo a partir de las 18:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que tenga velocidad de 10 a 15 km/h, con ráfagas de hasta 35 km/h.