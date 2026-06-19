Durango, cerca de los 500 casos de sarampión; Mezquital concentra el 53% de los contagios

Los casos positivos de sarampión en Durango están cerca de alcanzar los 500 contagios en lo que va del año, y tan solo el municipio de Mezquital concentra más del 50 por ciento de los registros confirmados.

De acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Salud del Estado, hasta la fecha se han contabilizado 482 casos positivos de sarampión. De ese total, 238 corresponden a menores de entre cero y 12 años, lo que representa casi la mitad de los contagios acumulados.

Entre los adolescentes de 13 a 19 años se han confirmado 63 casos, mientras que en personas de 20 años y más se tiene un registro de 181 contagios.

Por municipios, Mezquital concentra 255 casos positivos, equivalentes al 52.9 por ciento del total estatal. Le sigue el municipio de Durango con 184 contagios, que representan el 38.2 por ciento. Entre ambos municipios acumulan el 91.1 por ciento de todos los casos registrados en la entidad.

Los otros 11 municipios con presencia de la enfermedad concentran el 8.9 por ciento restante, es decir, 43 casos. De ellos, Gómez Palacio es el que registra más contagios, con 17, seguido de Pueblo Nuevo con 10.

El titular de la Secretaría de Salud estatal, Moisés Nájera Torres, señaló que continúan detectándose nuevos casos de sarampión en Durango; sin embargo, destacó que el crecimiento gradual de los contagios permitió una mejor respuesta sanitaria.

"Esto nos benefició porque pudimos ir vacunando y atendiendo las zonas conforme fueron apareciendo los casos, sin necesidad de concentrar todos los esfuerzos en un solo lugar para controlar los brotes", comentó.

El funcionario reconoció que en Mezquital, el municipio con mayor incidencia de la enfermedad, ha sido complicado llegar a todas las comunidades para aplicar las vacunas.

Incluso, explicó, en algunas localidades el personal de salud tuvo que trasladar las dosis a pie o utilizando mulas, debido a las dificultades de acceso.

Estas situaciones se presentaron principalmente en comunidades alejadas tanto de la capital del estado como de la propia cabecera municipal de Mezquital, especialmente en poblados ubicados en la zona limítrofe con Nayarit.