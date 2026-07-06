Durango cerró junio con ocupación hotelera cercana al 50%; esperan repunte económico tras Mundial

El sexto mes del año cerró con resultados favorables para el sector hotelero de Durango, al registrar una ocupación promedio cercana al 50 por ciento. Ahora, tras la eliminación de la Selección Mexicana del Mundial, se espera una reactivación de la actividad económica.

Jaime Mijares Salum, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Durango, informó que junio concluyó con un ligero incremento en la ocupación hotelera, lo que representó un beneficio para el gremio.

Explicó que este comportamiento fue impulsado por la realización de eventos deportivos, sociales y empresariales, los cuales generaron una mayor afluencia de visitantes y favorecieron la actividad del sector.

De cara a julio, mes en el que se celebra la Feria de Durango, las expectativas son positivas, ya que se prevé un aumento en la ocupación hotelera y una importante derrama económica.

Mijares Salum destacó además que los operativos de seguridad implementados tanto en la zona urbana como en la sierra fortalecen la confianza de los visitantes, vacacionistas y empresarios, al proyectar un entorno con mayores condiciones de seguridad.

Reconoció que durante la participación de la Selección Mexicana en el Mundial disminuyó considerablemente el movimiento de personas; sin embargo, ahora se espera un repunte en la actividad económica, así como en los viajes corporativos y familiares.

"Mientras sigamos manteniendo altos índices de seguridad, eso favorece mucho al sector turístico", concluyó el dirigente hotelero.