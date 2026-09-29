Durango cierra con ocho medallas su paso por la Paralimpiada Nacional Conade 2026 en Jalisco

La delegación duranguense de para natación concluyó su participación en la Paralimpiada Nacional Conade 2026 tras cosechar un acumulado de ocho medallas en las pruebas disputadas en el Centro Acuático Metropolitano de Zapopan, Jalisco. El balance general del contingente consistió en cuatro preseas de oro, tres de plata y una de bronce.

En el cierre de las actividades, Siul Alberto Ortega Romero y Victoria Troitiño Bravo sumaron dos medallas de plata a la cuenta colectiva. Ortega Romero se consolidó como el deportista más galardonado de la comitiva al acumular cinco preseas en total: dos primeros lugares, dos segundos y un tercero durante los cuatro días de competencia.

Comandaron al contingente coterráneo

En la prueba de 50 metros libre, categoría 13-15 años, clase S3, Ortega Romero registró un tiempo de 1:48.42 para asegurar la medalla de plata. El sonorense Ángel Rafael Vélez Valenzuela obtuvo la victoria con 1:42.17, mientras que el oaxaqueño Elder Benjamín Ruiz Andrés completó el podio al finalizar en 1:52.09.

Por su parte, Troitiño Bravo se adjudicó el segundo puesto en los 50 metros libre femenil, categoría 13-15 años, clase S11, tras detener el reloj en 1:44.93. La competencia fue ganada por María Fernanda Camacho Bañuelos, de Nuevo León, con una marca de 1:26.81. Troitiño terminó su participación individual con dos oros y una plata.

Destacaron en tierras jalisciences

El contingente de natación estuvo integrado además por Christopher Ian Meléndez Rodríguez, Jorge Luis Quintanilla Torres, Liam Rubén García Almanza, Olga Estefanía Peña Lozano, Mariana Lizeth Ortega Martínez y Rafael López Rodríguez. La preparación técnica del grupo estuvo dirigida por los entrenadores Hugo Cuauhtémoc Mata Ortega y Fátima Morales Vélez.

La competencia nacional reunió a 488 atletas, 190 mujeres y 298 hombres, provenientes de 30 comitivas distintas: 28 estados de la República Mexicana, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Universidad Nacional Autónoma de México, disputándose los títulos del torneo a lo largo de cuatro jornadas consecutivas en territorio jalisciense.