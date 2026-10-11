Durango cierra la Paralimpiada Nacional 2026 de atletismo adaptado con seis medallas en Jalisco

La delegación de para atletismo de Durango concluyó su participación en la Paralimpiada Nacional CONADE 2026, celebrada en el complejo deportivo CODE Revolución de Guadalajara, Jalisco, tras cosechar seis medallas en la última jornada de competencias: cuatro de oro, una de plata y una de bronce.

Muestran su talento y atletismo

El desempeño más destacado de la jornada correspondió a Emanuel Zendejas Bonilla, quien obtuvo dos primeros lugares. En los 400 metros planos categoría T36 Juvenil Mayor, Zendejas cronometró 1:12.13 minutos para superar a Uriel Gómez, del Estado de México (1:20.06), y a Edgar Landois, de Nuevo León (1:22.33). Posteriormente, en el salto de longitud, el atleta logró el oro con un registro de 2.92 metros, resolviendo el desempate a su favor sobre Landois al haber alcanzado dicha distancia en una oportunidad previa.

Por su parte, Osiel Alvarado Avalos conquistó el título nacional en los 400 metros planos T20 Juvenil Mayor al registrar un tiempo de 55.71 segundos. Alvarado finalizó por delante de Ángel G. Reyes Vidal, de Puebla, quien detuvo el reloj en 56.12 segundos, y de Oliver Salinas Alcaraz, representante de Baja California, quien se adjudicó el tercer puesto con una marca de 56.17 segundos.

El cuarto metal dorado para el contingente duranguense llegó en los 400 metros planos T12 Juvenil Superior, prueba en la que Luis Álvarez García se impuso en la pista con un crono de 1:08.93 minutos, superando a sus competidores de categoría para cerrar las victorias de pista programadas en la fecha final.

Lluvia de medallas al por mayor

En la prueba de los 400 metros planos T21 Juvenil Mayor, Rodrigo Valles Alaniz finalizó en la segunda posición con un registro de 1:11.70 minutos, obteniendo la medalla de plata. El primer lugar fue para Diego Torres, de Baja California Sur, con 1:08.91, mientras que el bronce correspondió a Yael Eloisa, de Morelos, con 1:14.56.

Finalmente, Liam García Almanza aportó una presea de bronce en el lanzamiento de jabalina con una marca de 22.23 metros, en una prueba donde Ángel Cruz, del Estado de México, obtuvo el oro con 35.03 metros y Sandoval Barrientos, de Tamaulipas, la plata con 22.93 metros. Con este resultado, el grupo de deportistas cerró su participación atlética en el certamen nacional.