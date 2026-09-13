Durango clasifica al Nacional Femenil de Handball; Cuernavaca recibirá la fase final

El seleccionado femenil de handball de Durango aseguró su clasificación al torneo nacional de la disciplina tras completar una actuación perfecta en el certamen regional selectivo celebrado en las instalaciones del Gimnasio de la Unidad Deportiva Tapias. El recinto albergó los encuentros de ambas ramas con la participación de representativos provenientes de Nuevo León, San Luis Potosí y la delegación local.

Dieron pelea hasta el final

En la categoría femenina, la competencia se definió en una serie de dos enfrentamientos directos entre las escuadras de Durango y San Luis Potosí. Las jugadoras locales impusieron su ritmo de juego en ambos cotejos, superando tácticamente a sus rivales y amarrando de manera contundente el único boleto disponible para la fase final del campeonato.

Por su parte, la rama varonil ofreció un panorama distinto durante el desarrollo del certamen regional. El conjunto de Nuevo León dominó la competencia de principio a fin, sumando seis unidades totales producto de dos victorias consecutivas que le permitieron posicionarse en la cima de la clasificación general sin conocer la derrota.

Detrás de los regiomontanos, el equipo de San Luis Potosí concluyó su participación en la segunda casilla con tres puntos, cifra alcanzada gracias a un triunfo obtenido durante la jornada. En contraparte, la representación varonil de Durango no logró sumar unidades, cerrando la tabla de posiciones en el último peldaño tras tropezar en sus compromisos.

Próximo escenario

Con estos marcadores definidos, la delegación femenil duranguense y el plantel varonil de Nuevo León se convirtieron en los dos representativos oficiales que representarán a la región en el evento nacional. La competencia cumbre de la especialidad está programada para disputarse del 14 al 19 en el estado de Morelos, con sede en Cuernavaca.

El certamen regional permitió medir el nivel competitivo de los atletas del norte central del país en un fin de semana de alta exigencia física. Mientras las duranguenses alistan su preparación táctica para la cita nacional, los varones de Nuevo León buscarán mantener la efectividad mostrada para pelear por los primeros lugares del podio.