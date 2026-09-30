Durango compite en básquetbol sobre silla de ruedas dentro de la Paralimpiada Nacional 2026

La delegación duranguense de baloncesto sobre silla de ruedas se encuentra instalada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para iniciar su participación en la Paralimpiada Nacional Conade 2026, competencia que concentrará la actividad de esta disciplina en las instalaciones del Domo del CODE Alcalde.

Buscan superar sus récords

La representación del estado en el certamen adaptado estará dividida en tres conjuntos. El contingente lo encabeza el cuadro varonil de la modalidad 5x5, plantilla que entra en acción con la intención de medirse ante las selecciones de mayor nivel en el territorio nacional.

Junto al equipo varonil competirá la escuadra infantil mixta, plantel que obtuvo la medalla de plata durante la edición anterior del torneo. El desempeño previo ubica al grupo entre los rivales a seguir durante el desarrollo de la ronda clasificatoria en la fase de grupos.

Completa la nómina el selectivo femenil juvenil, cuadro que se adjudicó la presea de bronce en la justa del ciclo pasado. El grupo acude a la sede tapatía con el objetivo de mantener la regularidad sobre el terreno de juego y disputar los puestos de podio.

Con máxima actitud

Las actividades oficiales se pondrán en marcha en el recinto tapatío, escenario donde los competidores de las distintas categorías buscarán amarrar su boleto a las etapas eliminatorias dentro del calendario regular del certamen.

De esta manera, los tres planteles duranguenses buscarán superar los registros conseguidos el año anterior, dentro de una competencia nacional que mide la continuidad y el rendimiento técnico de los atletas de la especialidad en todo el país.