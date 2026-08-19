Durango, con 34 proyectos de exploración minera; seguridad influye en nuevas inversiones en el país

Aunque la seguridad es uno de los factores que analizan las empresas antes de invertir, Durango mantiene activos 34 proyectos de exploración minera y no registra suspensiones por este motivo, a diferencia de otras entidades del país.

Juan Morales Gómez, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMG), Distrito Durango, explicó que las compañías evalúan constantemente las condiciones de seguridad antes de iniciar o ampliar proyectos.

Buscan desarrollar sus operaciones en estados donde existan menores riesgos. Sin embargo, precisó que en Durango ningún proyecto de exploración ha sido detenido por esta causa.

Señaló que entre los principales proyectos en desarrollo se encuentran Metates, de American Gold, en el municipio de Otáez; Capital Silver, en Mapimí, así como otro más ubicado en Indé.

Aunque las empresas -dijo- continúan con sus planes de inversión, algunas prefieren esperar mejores condiciones antes de ejercer recursos.

Indicó que actualmente existen 34 proyectos de exploración en el estado y alrededor de 78 unidades económicas relacionadas con la actividad minera, muchas de ellas dedicadas a la minería no metálica, principalmente en la región Laguna.

Morales Gómez destacó la importancia de la minería para la economía nacional y estatal. Precisó que Durango ocupa el cuarto lugar nacional en producción minera, aportando el 9.6 por ciento del total del país, además de posicionarse como segundo lugar en extracción de plata y zinc, tercero en plomo, quinto en oro y sexto en cobre.

Añadió que el sector minero genera una derrama económica de 429 mil 302 millones de pesos al Producto Interno Bruto nacional, mientras que en Durango el PIB minero asciende a tres mil 344 millones de pesos.

En materia laboral, señaló que la industria minera ofrece salarios superiores al promedio estatal. Mientras que en otras actividades el ingreso diario promedio es de 469.25 pesos, en minería alcanza los 767.74 pesos, lo que representa un salario 63 por ciento mayor.