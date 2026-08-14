Durango, con abasto suficiente de suero antialacránico en hospitales y clínicas: SSD

La Secretaría de Salud de Durango mantiene abasto suficiente de suero antialacránico en hospitales, centros de salud y comunidades alejadas del estado, donde además se realiza una nueva distribución del medicamento ante el incremento de casos propio de la temporada. Van dos menores fallecidos este año por picaduras de alacrán.

Edgar Rodríguez Hernández, jefe del Departamento de Vectores y Zoonosis de la Secretaría de Salud, señaló que el consumo anual de suero antialacránico en la entidad oscila entre 20 mil y 22 mil frascos, principalmente por la alta incidencia de picaduras que registra Durango y que actualmente se han aplicado seis mil 238 frascos del suero y se cuenta con cerca de cuatro mil disponibles, además de que está en proceso la compra de otros ocho mil.

El funcionario explicó que la distribución del medicamento se realiza de acuerdo con el número de casos registrados en cada municipio y mediante las solicitudes de hospitales generales, hospitales integrales y centros de salud.

Además, el personal del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica (PFAM) abastece de suero a casas de salud ubicadas en comunidades donde no existen unidades médicas.

Rodríguez Hernández confirmó que durante este año se han registrado dos fallecimientos por picadura de alacrán, ambos en menores de edad. El primero ocurrió en Suchil y el segundo recientemente en el municipio de Topia. En el caso de Suchil, la víctima tenía nueve años y en Topia de tres.

Detalló que el municipio de Durango concentra la mayor cantidad de atenciones por picadura de alacrán, con cuatro mil 462 casos en lo que va del año. Le siguen Mezquital con 804 casos, Nombre de Dios con 365, Poanas con 173, Súchil con 112, Canatlán con 55, Tamazula con 49, San Dimas con 31, Pueblo Nuevo con 30, Canelas con 28, Topia con ocho, Otaez con tres y Santiago Papasquiaro con uno.

El especialista señaló que en la capital se encuentra el principal Centro Antialacránico, ubicado en el Hospital Materno Infantil, es donde se concentra la mayor demanda de atención.

Asimismo, hizo un llamado a la población para acudir de inmediato a un hospital o centro de salud tras una picadura y evitar remedios caseros o el uso de analgésicos como paracetamol, ibuprofeno, naproxeno o ketorolaco, ya que pueden enmascarar los primeros síntomas mientras el veneno continúa actuando.

Indicó que el periodo crítico para recibir atención médica es de una a tres horas después de la picadura, ya que posteriormente el paciente puede desarrollar complicaciones respiratorias, neurológicas y cardiovasculares que ponen en riesgo su vida.

Añadió que el suero antialacránico tiene una vida útil de tres años, aunque estudios internos muestran que puede conservar su eficacia hasta por aproximadamente cinco años si permanece sin prepararse, ya que no requiere refrigeración y puede almacenarse a temperatura ambiente.