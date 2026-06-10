Durango con calor intenso y lluvias HOY 10 de junio; ¿en qué zonas? Esto dice Conagua

Los cambios de clima continuarán este miércoles 10 de junio en gran parte de México, en done los contrastes serán notorios por las lluvias intensas y las temperaturas extremadamente altas, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pide extremar precauciones. A continuación el pronóstico general y de Durango.

El reciente informe indica que una circulación ciclónica en altura sobre el sur del Golfo de México, en combinación con un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y condiciones de inestabilidad atmosférica, provocará lluvias muy fuertes a puntuales intensas en estados del sureste y la península de Yucatán.

Además, canales de baja presión extendidos en el interior del país, interactuando con la entrada de humedad proveniente del océano Pacífico y del Golfo de México, favorecerán lluvias puntuales intensas en zonas del suroeste y sureste de Puebla, así como lluvias fuertes a muy fuertes en entidades del norte, occidente y centro del país.

En contraste, persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte del norte y noroeste de la República. La onda de calor continuará afectando regiones de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Las zonas más impactadas serán el este y sureste de Sonora, el oeste y suroeste de Chihuahua, el noroeste de Durango y gran parte de Sinaloa.

¿Cómo estará el clima en Durango?

En lo que respecta al estado de Durango, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) local prevé condiciones de tiempo variables, sin embargo, las temperaturas muy calurosas y la probabilidad de lluvias predominará en el territorio.

Según el pronóstio, se esperan lluvias ligeras a moderadas, con acumulados de entre 5 y 10 milímetros, en la sierra occidental. En tanto, para el resto del estado, incluida la ciudad de Durango, se prevén lluvias ligeras y aisladas de entre 0.1 y 5 milímetros.

En cuanto a las temperaturas, conforme avance el día, el calor se intensificará y al mediodía se alcanzarán temperaturas máximas de entre 34 y 35 grados Celsius.