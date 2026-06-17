Durango, con dos casos de gusano barrenador confirmados; indagan otro sospechoso

Los casos confirmados de gusano barrenador en Durango aumentaron a dos desde la semana pasada, de acuerdo con información proporcionada por autoridades del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y representantes del sector ganadero. Los detalles completos serán dados a conocer la mañana de este jueves.

Senasica confirmó que existen dos casos de gusano barrenador en la entidad. El primero corresponde a un perro en el municipio de Pueblo Nuevo, considerado el caso inicial detectado en Durango.

El segundo caso se registró en ganado bovino del municipio de Mezquital, tal como lo dio a conocer El Siglo de Durango el pasado sábado, con base en la información disponible al cierre de esa semana.

Investigan caso en Tlahualilo

Autoridades ganaderas han señalado que también se investiga un posible caso en el municipio de Tlahualilo; sin embargo, hasta el momento Senasica únicamente mantiene confirmados dos casos.

La dependencia federal es la única instancia oficial facultada para confirmar y proporcionar información relacionada con la presencia del gusano barrenador en el estado.