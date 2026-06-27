Durango, con la mayor razón de mortalidad materna del país

Aunque el número de muertes maternas en Durango ha disminuido de manera paulatina en los últimos tres años, la entidad se mantiene como la de mayor Razón de Mortalidad Materna (RMM) del país, al registrar 54.7 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos.

De acuerdo con los datos del Informe semanal para la Vigilancia Epidemiológica de Muertes Maternas a la semana 24 durante lo que va de 2026 se han contabilizado siete muertes maternas en el estado, cifra menor a las 17 registradas en todo 2025 y a las 10 ocurridas en 2024.

Sin embargo, al medir el indicador utilizado para evaluar el riesgo de morir durante el embarazo, parto o puerperio, Durango ocupa el primer lugar nacional con una Razón de Mortalidad Materna de 54.7, por encima de Puebla, que registra 46.6, y de Chiapas, con 45.5.

La Razón de Mortalidad Materna no mide el número absoluto de fallecimientos, sino la cantidad de mujeres que mueren por causas relacionadas con el embarazo, el parto o los 42 días posteriores al nacimiento por cada 100 mil nacidos vivos, lo que permite comparar el riesgo entre las entidades, independientemente del tamaño de su población.

Especialistas consideran que un indicador superior a 50 representa una alerta en salud pública, ya que refleja problemas en el acceso oportuno a los servicios médicos, la atención obstétrica y las condiciones de vulnerabilidad en las que viven muchas mujeres.

En el caso de Durango, la dispersión geográfica, las largas distancias entre comunidades y hospitales, así como las dificultades para atender con rapidez una emergencia obstétrica, influyen en que el estado presente una de las tasas más elevadas del país.

Las principales causas de muerte materna continúan siendo complicaciones prevenibles cuando existe atención médica oportuna, entre ellas las hemorragias obstétricas, los trastornos hipertensivos del embarazo, como la preeclampsia y la eclampsia, además de infecciones durante el puerperio.

Aunque el número de fallecimientos ha mostrado una tendencia a la baja respecto a los dos años anteriores, el indicador nacional evidencia que el riesgo de morir por causas maternas en Durango sigue siendo el más alto del país.

Ante esto, especialistas consideran necesario fortalecer la atención prenatal, mejorar la capacidad de respuesta hospitalaria y facilitar el acceso a servicios obstétricos para las mujeres que habitan en comunidades alejadas.