Durango, con la mayor tasa de crecimiento en recursos por participaciones federales

Durante el primer cuatrimestre del año, Durango fue el estado con el mayor crecimiento en los recursos transferidos vía participaciones federales, respecto al mismo periodo del 2025.

Así lo revela el último informe del “Avance financiero de las participaciones federales, a abril de 2026”, del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) Ifigenia Martínez y Hernández, de la Cámara de Diputados.

Con base en el documento elaborado con datos de la Secretaría de Hacienda, se establece que, lejos de registrar alguna reducción en las participaciones, Durango se ha mantenido con aumento.

En tal sentido, en la variación de las participaciones federales pagadas, contra las calendarizadas este año (al mes de abril), Durango está entre los 14 estados que registraron mayores participaciones a las programadas, ocupando la cuarta posición con un 3.4 por ciento de incremento, sólo superado por Colima, Baja California y Nayarit.

Y es que, las participaciones calendarizadas a abril de 2026 eran siete mil 450 millones y se han pagado siete mil 704 millones de pesos, es decir, 254 mdp más.

Durango, el de mayor crecimiento

Al cierre del mes de abril, Durango tuvo la mayor tasa de crecimiento de participaciones pagadas del país, con respecto al mismo periodo pero de 2025. Es decir, Durango ha recibido más recursos, al pasar de seis mil 800 millones a siete mil 704 millones de pesos.

El documento establece que Durango reportó el mayor crecimiento real durante el periodo, respecto al año anterior, con una tasa de 8.7 por ciento.

Es de mencionar que solamente 11 entidades del país tuvieron incrementos, mientras que la mayoría de los estados (21) registraron disminuciones reales en los recursos transferidos vía participaciones, encabezados por Campeche, con una tasa de -24.9 por ciento.

Las cifras oficiales contrastan con las recientes declaraciones del Secretario de Finanzas y Administración del Estado, quien aseguró que en lo que va del año se han registrado recortes en las participaciones por el orden de los 240 millones de pesos.

Pese a que, a nivel nacional, hubo una caída en la dispersión de participaciones pagadas, contra las calendarizadas, algunos estados no resultaron afectados, entre los cuales destaca Durango, con base en el registro oficial.