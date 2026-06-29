Durango con lluvias de hasta 50 mm este martes; ¿cómo será para la capital?

De acuerdo con el pronóstico del Departamento de Meteorología e Hidrología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para este martes 30 de junio persistirán las condiciones favorables para lluvias en gran parte del estado, principalmente en la zona serrana, donde se prevén acumulados de entre 20 y 50 milímetros.

En el resto de la entidad también existe probabilidad de lluvias ligeras, incluida la capital del estado , donde se esperan precipitaciones durante la mañana y la tarde, con cielo mayormente nublado.

Para la ciudad de Durango se pronostica una temperatura mínima de 16 grados centígrados, una máxima de 30 y alrededor de 20 grados por la noche, además de rachas de viento de hasta 25 kilómetros por hora.

En cuanto a las temperaturas registradas la mañana del lunes, la más baja fue de seis grados en La Rosilla, municipio de Guanaceví. También se reportaron 10 grados en San Bernardo e Hidalgo; 12 en El Salto, Pueblo Nuevo; 14 en Súchil y 15 grados en Vicente Guerrero y la ciudad de Durango.

Los municipios de Poanas y Tepehuanes registraron una mínima de 16 grados; Santiago Papasquiaro, Canatlán y Nuevo Ideal alcanzaron 17; Topia e Indé, 22; Cuencamé y Tamazula, 23; mientras que Lerdo amaneció con 26 grados.

Respecto a las temperaturas máximas registradas en las últimas horas, Topia alcanzó los 40 grados; Tamazula, 39; Santiago Papasquiaro, Ocampo y Cuencamé registraron 38; Lerdo llegó a 37; Indé alcanzó 35; mientras que Nuevo Ideal y la ciudad de Durango reportaron una máxima de 34 grados centígrados.