¿Durango con lluvias durante su 463 aniversario? Este es el pronóstico de HOY 8 de julio
México continúa presentando cambios de consideración en el clima y para este miércoles 8 de julio no será la excepción, según el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) las lluvias y la onda de calor se harán presente en varias regiones. ¿Cómo será para Durango?
Pronóstico general
El reciente informe de esta institución prevé circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el norte, noreste y oriente del país, en combinación con canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y la onda tropical número 16, favorecerán lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Nayarit.
Además, se prevén chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas en gran parte de la República Mexicana, con posibilidad de caída de granizo en estados del noreste, oriente y centro del país, incluido el Valle de México.
En contraste, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente de muy caluroso a extremadamente caluroso en entidades del noroeste y norte del país.
¿Cómo estará el clima en Durango?
Durango también tendrá un día con condiciones variables, destacando la probabilidad de lluvias de fuertes a muy fuertes en la sierra occidental, mientras que en el resto del territorio las precipitaciones serán de menor intensidad.
Según la Comisión Nacional del Agua (Conagua) local los municipios de la región centro y sureste, incluida la ciudad de Durango, registrarán lluvias de moderadas a fuertes. En contraste, para el norte del estado y la Región Lagunera se esperan lluvias ligeras y aisladas.
Respecto a las temperaturas, durante el mediodía habrá un clima cálido, con una temperatura máxima de entre 28 y 29 grados.
Tambíén el viento estará presente, con rachas moderadas de entre 20 y 30 kilómetros por hora, sin representar un riesgo significativo, aunque podrían favorecer la dispersión de lluvia en algunas zonas del estado.