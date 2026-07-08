¿Durango con lluvias durante su 463 aniversario? Este es el pronóstico de HOY 8 de julio

México continúa presentando cambios de consideración en el clima y para este miércoles 8 de julio no será la excepción, según el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) las lluvias y la onda de calor se harán presente en varias regiones. ¿Cómo será para Durango?

Pronóstico general

El reciente informe de esta institución prevé circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el norte, noreste y oriente del país, en combinación con canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y la onda tropical número 16, favorecerán lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Nayarit.

Además, se prevén chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas en gran parte de la República Mexicana, con posibilidad de caída de granizo en estados del noreste, oriente y centro del país, incluido el Valle de México.

En contraste, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente de muy caluroso a extremadamente caluroso en entidades del noroeste y norte del país.

¿Cómo estará el clima en Durango?

Durango también tendrá un día con condiciones variables, destacando la probabilidad de lluvias de fuertes a muy fuertes en la sierra occidental , mientras que en el resto del territorio las precipitaciones serán de menor intensidad.

Según la Comisión Nacional del Agua (Conagua) local los municipios de la región centro y sureste, incluida la ciudad de Durango, registrarán lluvias de moderadas a fuertes. En contraste, para el norte del estado y la Región Lagunera se esperan lluvias ligeras y aisladas.

Respecto a las temperaturas, durante el mediodía habrá un clima cálido, con una temperatura máxima de entre 28 y 29 grados.