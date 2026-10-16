Durango con lluvias fuertes y temperaturas más bajas HOY viernes 16 de octubre | Pronóstico

Las temperaturas comienzan a descender en gran parte del país, mientras se siguen registrando lluvias en varios estados. ¿Cómo será el clima en el estado y en la ciudad de Durango HOY viernes 16 de octubre? Esto indica el pronóstico.

Pronóstico general

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este viernes 16 de octubre el frente frío 2 y la masa de aire polar que lo impulsa recorrerán el noreste y oriente de México, lo que favorecerá lluvias intensas a puntuales torrenciales en San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Hidalgo y Puebla.

Además, el sistema frontal ocasionará un evento de “Norte”, con rachas de viento de entre 60 y 80 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz. Por otra parte, una circulación ciclónica y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste del país propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes, así como rachas de viento de entre 80 y 100 km/h en estados del noroeste y norte del territorio nacional.

Mientras tanto, el huracán “Trudy” se aproximará a las costas de Guerrero, lo que incrementará la probabilidad de lluvias puntuales intensas en zonas de esa entidad y Oaxaca. También se pronostican precipitaciones fuertes a muy fuertes en regiones del occidente y sur de México

Finalmente, diversos canales de baja presión en el interior del país, en combinación con el ingreso de humedad proveniente del golfo de México, el océano Pacífico y el mar caribe, así como la inestabilidad atmosférica, favorecerán lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Asimismo, se esperan chubascos y lluvias puntuales fuertes en entidades del centro y sureste de México, además de Yucatán.

Pronóstico para el estado de Durango

De acuerdo con el reporte del SMN, este viernes la mayor parte de Durango presentaría cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con probabilidad de lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, sobre todo en la zona norte del estado.

Después de una mañana fría, sobre todo en la zona serrana del estado, se prevé que el termómetro alcance temperaturas máximas de 30 a 35 grados centígrados, especialmente en los municipios en el oeste de la entidad.

Sobre el viento, se prevé que presente velocidades de 50 a 60 km/h, con rachas de hasta 90 km/h en algunas zonas del estado.

¿Cómo será el clima en la ciudad de Durango?

El pronóstico para este viernes señala que la ciudad de Durango amanecería con una temperatura mínima que rondaría entre los 8 y 12 grados centígrados, dando paso a una mañana más fría en la capital.

Se prevé que a lo largo del día la temperatura suba, aunque únicamente alcanzaría una máxima de entre 23 y 24 grados, entre las 13:00 y las 15:00 horas.

El cielo se mantendrá mayormente nublado este viernes, con probabilidad de que se registren lluvias alrededor de las 17:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que este viernes presente velocidades altas, de 20 a 25 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h.

Para la madrugada del sábdao, el termómetro descenderá hasta una temperatura mínima entre los 7 y 9 grados centígrados, por lo que la mañana será fría.