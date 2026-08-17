Durango, con lluvias MUY INTENSAS esta semana: ¿qué días y qué zonas serían las más afectadas?

Continúan las lluvias de alta intensidad en gran parte de México, y esta semana el estado de Durango estará dentro del pronóstico de precipitaciones de alta intensidad, que podrían dejar a su paso efectos como encharcamientos y hasta inundaciones en algunas zonas. ¿Qué día se registrarán estas condiciones y a partes del estado afectarán?

Desde hace algunas semanas, comenzó en México la temporada considerada como la más lluviosa históricamente, con la acumulación de considerables milímetros de agua, sobre todo entre julio y septiembre.

Estas condiciones suelen intensificarse debido al paso de diversos sistemas meteorológicos, como la temporada del monzón mexicano, la llegada de diversos ciclones tropicales, así como de ondas tropicales.

Por este motivo, se prevé que las próximas semanas aún continúen marcadas por lluvias en gran parte del territorio nacional, con pronóstico incluso de lluvias muy intensas en algunos estados.

De acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), esta semana el monzón mexicano sobre el noroeste de México, combinado con divergencia en altura, seguirá generando lluvias puntuales intensas en algunos estados, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento.

A su vez, canales de baja presión sobre el interior de la República Mexicana, en interacción con circulaciones ciclónicas en altura, vaguadas en niveles medios de la atmósfera, inestabilidad atmosférica y el paso de la onda tropical 28, originarán lluvias de diversa intensidad en el noreste, oriente, sur y sureste del territorio nacional.

Lluvias intensas para Durango

En su pronóstico extendido, el SMN indica que esta semana el clima en Durango estará marcado por precipitaciones que podrían llegar a ser intensas.

Aunque se prevé que los primeros días de la semana arranquen con las lluvias menos intensas, pues se prevé que el martes 18, miércoles 19 y jueves 20 de agosto el pronóstico sea de chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros, sobre todo en la región del sur.

Sin embargo, se prevé que las condiciones se intensifiquen al final de la semana, pues para este viernes 21 de agosto se tiene un pronóstico de lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en la zona noroeste del estado de Durango.

Este pronóstico, de acuerdo con la región señalada por el SMN, podría incluir municipios como Canelas, Otáez, Santiago Papasquiaro, Tepehuanes y Topia, por lo que se pide a la población de estas zonas estar atentas a cualquier aviso meteorológico.