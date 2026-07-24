Durango, con menos incendios forestales durante 2026

Mientras que en 2025 se llegaron a registrar hasta 18 incendios forestales activos en un mismo día en diferentes zonas de Durango, este año la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente (SRNyMA) reporta una disminución considerable. Además, la mayoría de los siniestros logra controlarse y liquidarse en menos de 24 horas.

La dependencia informó que en los últimos días no se han registrado incendios forestales activos, aunque se presentaron algunos en el municipio de Mezquital, fueron liquidados rápidamente.

En términos generales, se considera que ha sido un buen año, con una menor afectación por este tipo de siniestros suman más de 13 mil hectáreas de afectación, mientras que hace un año fueron 103 mil hectáreas, lo que también podría traducirse en una menor presencia de plagas forestales durante 2027.

Aunque la reducción de incendios se atribuye principalmente a las lluvias registradas en gran parte del estado, también se ha fortalecido la coordinación en las labores de prevención y respuesta entre dependencias, ejidos, brigadistas voluntarios y habitantes.

"Durango cuenta con una mayor superficie de bosque certificada y estos predios, al tener un buen manejo forestal, disponen de brigadas voluntarias contra incendios, por lo que la fuerza de tarea se hace más grande", señaló Claudia Hernández Espino, titular de la dependencia.

Agregó que varios ejidos y comunidades participan en proyectos de comercialización de bonos de carbono, lo que les ha permitido instalar sistemas de monitoreo con cámaras equipadas con inteligencia artificial para la detección y prevención de incendios forestales.

Gracias al uso de esta tecnología, que ya opera en algunos ejidos, la coordinación con dependencias como la Comisión Nacional Forestal (Conafor) es más rápida, lo que facilita la atención y el combate de los incendios.

Los municipios que históricamente registran la mayor incidencia de incendios forestales son los ubicados en la Sierra Madre Occidental, entre ellos Durango, Canatlán, Nuevo Ideal, Santiago Papasquiaro, Tepehuanes, Otáez, Guanaceví, Mezquital, Pueblo Nuevo y San Dimas.