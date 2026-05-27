Durango con posibilidad de lluvias para HOY 27 de mayo; ¿en qué zonas? Esto dice el SMN

Después de que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informara sobre un nuevo frente frío fuera de temporada, el reciente pronóstico podría traer cambios significativos en varias regiones del país este miércoles 27 de mayo, pues diversos sistemas se hará presentes, provocando inestabilidad, lluvias intensas, fuertes rachas de viento y temperaturas extremadamente calurosas. ¿Qué le espera a Durango?

Pronóstico general

De acuerdo con el informe, una vaguada en altura se extenderá sobre el noreste y oriente del territorio nacional, donde interactuará con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad proveniente del golfo de México. Esta combinación favorecerá lluvias puntuales intensas en Puebla y Veracruz , acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

También, se esperan lluvias muy fuertes en Nuevo León y Tamaulipas, así como precipitaciones fuertes en San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Además, la onda tropical número 2 avanzará sobre el golfo de Tehuantepec y, en interacción con un canal de baja presión en el sureste mexicano, además de humedad procedente del océano Pacífico y el mar Caribe, ocasionará lluvias intensas en Oaxaca y Chiapas. También se prevén lluvias muy fuertes en Tabasco y fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En cuando al frente frío 52, se aproximará a la región del noroeste y, al combinarse con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera en el suroeste de Estados Unidos y con las corrientes en chorro polar y subtropical, generará rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora y tolvaneras en Baja California y Sonora.

A pesar de las lluvias, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte de la República Mexicana. La onda de calor persistirá especialmente en zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán, donde se prevén temperaturas elevadas durante la tarde.

¿Cómo estará el clima en Durango?

El Siglo de Durango le informó que el frente frío 52 sí afectaría a Durango, sin embargo, mientras este sistema arriba a territorio mexicano, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) local ha pronosticado para este miéercoles condiciones de clima variable.

Según el informe, se mantiene la posibilidad de lluvias aisladas, ambiente cálido durante el día y rachas de viento fuertes en distintas regiones.

Las lluvias aisladas podrían presentarse principalmente en los valles centro-oriente y sureste del estado, incluyendo la ciudad de Durango, por lo que no se descartan cielos parcialmente nublados y algunas precipitaciones ligeras durante la jornada.

En cuanto a las temperaturas, por la mañana se registraron entre 15 y 16 grados Celsius; pero para el mediodía y primeras horas de la tarde, el ambiente cambiará a cálido , alcanzando temperaturas máximas de 32 a 33 grados.

También el viento estará presente, por lo que prevén rachas fuertes de entre 40 y 50 kilómetros por hora.