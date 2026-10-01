Durango, con positividad del 5.4% en cáncer de mama

Durango se encuentra entre las 10 entidades del país con mayor detección de cáncer de mama, con alrededor de 7 mil 400 estudios realizados durante el año, de los cuales aproximadamente 400 resultaron positivos, informó Moisés Nájera Torres, titular de la Secretaría de Salud del Estado.

El funcionario destacó que la entidad cuenta con seis unidades para la detección de cáncer de mama, incluida la Ruta de la Salud, cuya movilidad ha permitido llevar los servicios médicos a comunidades alejadas, donde algunas mujeres nunca se habían practicado una mastografía.

Explicó que la cobertura de estos servicios ha permitido identificar casos en todos los municipios de Durango, incluso en localidades de difícil acceso como Ojito de Camellones, en Canelas, Otáez y Topia, donde se detectaron mujeres mayores de 60 años que nunca se habían realizado un estudio para identificar esta enfermedad.

AÚN HAY TABÚES

Nájera Torres reconoció que uno de los principales obstáculos para la detección oportuna continúa siendo la existencia de tabúes y las dificultades de acceso a los servicios médicos, particularmente en comunidades indígenas y entre la población menonita.

Sin embargo, señaló que las distancias también representan un factor importante, debido a que Durango cuenta con más de cinco mil comunidades con menos de 100 habitantes, lo que complica que las mujeres acudan periódicamente a realizarse estudios preventivos.

Indicó que, aunque los municipios con mayor población registran más detecciones en números absolutos, la presencia de casos se ha identificado en todo el territorio estatal.

Todas las pacientes aceptan seguimiento

Respecto a las pacientes que obtienen un resultado positivo, aseguró que todas aceptan el seguimiento médico, el tratamiento y la atención correspondiente, salvo aquellas que enfrentan alguna circunstancia ajena a la enfermedad que les impida continuar.

El secretario de Salud llamó a mujeres y hombres a realizarse la autoexploración y acudir al médico ante cualquier sintomatología, además de aprovechar la infraestructura disponible para la detección y diagnóstico.

Entre los espacios de atención mencionó las unidades de Santa María del Oro, El Salto, Pueblo Nuevo, el Hospital Materno Infantil, el Centro Estatal de Cancerología (CECAN), la unidad móvil instalada en Paseo Constitución y la Ruta de la Salud.