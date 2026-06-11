Durango, con probabilidad de lluvias fuertes HOY 11 de junio: este es el pronóstico del SMN

La temporada de lluvias y ciclones continúa en México, diversos fenómenos están siendo vigilados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para mantener alerta a los ciudadanos. Además de esto, otras situaciones climáticas provocará condiciones de inestabilidad atmosférica, por lo que estará acompañadas de precipitaciones, tormentas eléctricas y ambiente caluroso. ¿Cómo será para este jueves 11 de junio?

Pronóstico general

Según el pronóstico compartido este día, una circulación ciclónica en altura persistirá sobre el golfo de México y, al interactuar con una vaguada en niveles medios de la atmósfera, una zona de baja presión con potencial ciclónico, inestabilidad atmosférica y los remanentes de “Cristina”, provocará lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

También, canales de baja presión sobre el interior de la República, combinados con el ingreso de aire húmedo proveniente del océano Pacífico y del golfo de México, favorecerán lluvias puntuales intensas en Puebla y precipitaciones muy fuertes en Chihuahua.

No obstante los estados del centro y sur no serán los únicos, pues el SMN también prevé lluvias fuertes en Sonora, Durango , Sinaloa, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México, mientras que en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo se prevén chubascos.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo.

Por otra parte, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en entidades del norte y noroeste del país, así como en la península de Yucatán. La onda de calor persistirá en zonas de Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango.

¿Cómo será el clima en Durango este jueves?

Para este 11 de junio, Durango espra condiciones variables en el clima, sin embargo, también tendrá lluvias de diferente intensidad y temperaturas altas.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) local, en municipios del noroeste del estado se prevén lluvias fuertes a muy fuertes, con acumulados de entre 20 y 50 milímetros. En la sierra occidental se esperan precipitaciones moderadas a fuertes de 5 a 20 milímetros.

Para el resto del territorio estatal, incluida la ciudad de Durango, se contemplan lluvias ligeras y aisladas, con acumulados de entre 0.1 y 5 milímetros.

En cuanto a las temperaturas, hacia el mediodía el clima se tornará caluroso y alcanzará temperaturas máximas de 34 a 35 grados. Además, se esperan vientos con rachas moderadamente fuertes de entre 30 y 40 kilómetros por hora.