Durango, con temperaturas de hasta -7° en la sierra, ¿cómo será el clima el sábado 7 de noviembre?

Las bajas temperaturas continúan en Durango, donde durante la mañana del viernes se registraron hasta siete grados centígrados bajo cero en las partes altas de la sierra de Guanaceví, mientras que en la región de La Laguna los valores alcanzaron los 15 grados positivos.

El pronóstico meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó heladas en distintos municipios de la entidad. En Navíos, en la zona serrana del municipio de Durango, el termómetro descendió a menos 1.5 grados, mientras que en San Bernardo se registró un grado bajo cero.

En El Salto, cabecera municipal de Pueblo Nuevo, se reportaron tres grados centígrados; en el sur de la ciudad de Durango, cinco grados, y en las zonas centro y oriente de la capital, así como en Poanas y Santiago Papasquiaro, seis grados.

En Canatlán se registraron siete grados; en Vicente Guerrero y Ocampo, ocho; en Hidalgo, nueve; en Súchil e Indé, 11; en Lerdo, 13, y en Cuencamé, 15 grados centígrados.

En cuanto a las temperaturas máximas, durante las últimas horas se alcanzaron valores de hasta 36 grados en Tamazula y Santiago Papasquiaro; 34 en Cuencamé; 32 en Topia; 30 en Indé, y 29 grados en Súchil y la ciudad de Durango, mientras que en el resto del estado se reportaron temperaturas inferiores.

Pronóstico para el sábado 7 de noviembre

Para este sábado se pronostican posibilidades de lluvias ligeras únicamente en municipios del norte de la entidad, debido a los efectos de la parte final del frente frío número 4, en combinación con una masa de aire frío.