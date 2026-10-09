Durango, con una inflación de 3.2%: Inegi

EL SIGLO DE DURANGO

Durango registró una inflación anual de 3.2 por ciento durante septiembre, con lo que se ubicó por debajo de la media nacional de 3.45 por ciento reportada para el mismo mes, de acuerdo con los datos del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del Inegi.

Con este resultado, la inflación en la entidad mantiene una tendencia a la baja después de alcanzar niveles de 4.6 por ciento en abril. En enero y febrero se ubicó en 3.7 por ciento; en marzo subió a 4.2 por ciento y en mayo fue de 4.3 por ciento.

A partir de junio comenzó a disminuir, al registrar una inflación de 3.7 por ciento; en julio bajó a 3.1 por ciento y en agosto se ubicó en 2.9 por ciento, por lo que en septiembre presentó un ligero repunte de tres décimas, aunque permaneció por debajo de la inflación nacional.

A nivel nacional, la inflación general anual aumentó de 3.26 por ciento en agosto a 3.45 por ciento en septiembre, mientras que en julio había sido de 3.12 por ciento. Con ello, se mantuvo por quinto mes consecutivo dentro del rango de variabilidad establecido por el Banco de México, de 3 por ciento más o menos un punto porcentual.

Según el análisis de México, ¿cómo vamos?, la inflación subyacente, que permite observar el comportamiento de los precios con menor influencia de productos de alta volatilidad, disminuyó de 3.88 a 3.75 por ciento entre agosto y septiembre.

En el caso de los energéticos, la electricidad registró una variación anual de 3.91 por ciento en septiembre, superior al 3.64 por ciento de agosto.

La gasolina Magna tuvo un incremento anual de 0.36 por ciento, menor al 0.48 por ciento del mes previo, mientras que el gas LP presentó una variación anual de menos 0.07 por ciento, aunque la caída fue menor que la de agosto, cuando alcanzó menos 3.75 por ciento.

Los alimentos registraron un incremento anual de 2.81 por ciento, por debajo de la inflación general.