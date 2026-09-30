Durango corona a Malosas GP en el Torneo Nacional México NFL Sub-15 de tocho bandera femenil

El conjunto de Malosas GP obtuvo el campeonato estatal del Torneo Nacional México NFL Sub-15 femenino tras derrotar a Scorpions con marcador de 39-35 en el encuentro decisivo. El partido, disputado en las instalaciones del campo Vitaminas Andrade en el Polideportivo Mario Vázquez Raña, definió a la escuadra que ostentará la representación de Durango en la fase nacional de la especialidad.

Con aura de campeonas

La definición del certamen enfrentó a dos planteles procedentes del municipio de Gómez Palacio que exhibieron contundencia ofensiva a lo largo de la competencia. Desde los minutos iniciales, ambos cuadros mantuvieron un intenso intercambio de anotaciones en un choque caracterizado por la efectividad de sus esquemas de ataque, situando la diferencia final en tan solo cuatro unidades al agotarse el tiempo reglamentario.

En la instancia semifinal, el equipo de Malosas GP aseguró su pase al choque por el título tras dominar ampliamente al Instituto Francés con una pizarra de 34-6. Por su parte, la escuadra de Scorpions accedió a la gran final de la eliminatoria luego de imponerse de manera categórica al representativo de Aztecas con un contundente marcador de 35-0.

De manera paralela, en la disputa por la tercera posición, el cuadro capitalino de Aztecas se midió ante la formación del Instituto Francés. En dicho enfrentamiento, la escuadra local logró descifrar la estructura defensiva del conjunto gomezpalatino para consolidar la victoria por un tablero final de 30-12, asegurando así el tercer peldaño de la clasificación estatal.

Rostros más destacados de la competencia

Con la obtención del título en la capital duranguense, la nómina de Malosas GP aseguró el boleto para la etapa nacional del certamen. El plantel monarca está integrado por Taily Rosell Novella Rodríguez, Maribel Idali Zamorano Sánchez, Camila Mayorga Rodríguez, Luisa Fernanda Escotto Orozco, Regina Yaretzi Flores Enríquez, Ivanna Piña Muruaga, Lucía Romina Contreras Parrilla, Fátima Isabella Jiménez Martínez, Regina Gutiérrez Reyes y Luz Natalia Villa.

La estrategia táctica del representativo vencedor estuvo bajo la responsabilidad directa de la entrenadora Adriana Elizabeth Martínez López, quien contó con el apoyo de Camila Alvarado Hernández como auxiliar técnica. Tras la consecución del campeonato, el grupo lagunero iniciará de inmediato su ciclo de preparación enfocado en encarar el torneo nacional de la categoría Sub-15 en tocho bandera.