Durango, cuarto estado con más casos de sarampión en 2026; suma 642 positivos

Durango se mantiene como la cuarta entidad del país con mayor número de casos positivos de sarampión durante este año y ocupa el quinto lugar en el acumulado de 2025 y 2026, de acuerdo con el reporte epidemiológico de la enfermedad.

Con corte al jueves 17 de septiembre, el estado registraba 642 casos positivos de sarampión, cifra que lo colocaba por debajo de Jalisco, Chiapas y Ciudad de México, entidades que concentraban un mayor número de casos.

En el acumulado de 2025 y 2026, Durango suma 704 casos positivos y se ubica en el quinto lugar nacional, por debajo de Jalisco, Chiapas, Ciudad de México y Chihuahua.

En cuanto a defunciones, el boletín epidemiológico reporta tres muertes por sarampión en Durango durante este año, con una tasa de letalidad de 0.46 por ciento.

Jalisco, que concentra más de seis mil casos positivos, también registra tres defunciones, pero su tasa de letalidad es de 0.043 por ciento. En Ciudad de México, con más de mil casos y tres muertes, la tasa es de 0.29 por ciento.

En contraste, entidades con un menor número de casos presentan tasas más elevadas. Tlaxcala, con 52 casos positivos y una defunción, registra una tasa de 1.9 por ciento; Zacatecas, 1.6 por ciento, y Veracruz, 1.4 por ciento.

Por número de defunciones, Zacatecas encabeza la lista este año con seis muertes, mientras que Durango, Jalisco y Ciudad de México registran tres cada una.