Durango cumple controles sanitarios, pero debe esperar para exportar ganado a EU: UGRD

Los productores y exportadores de ganado de Durango deberán esperar más tiempo para que se concrete la reapertura de la frontera a la exportación, pues, aunque se cumplen los controles sanitarios para combatir el gusano barrenador del ganado (GBG), la reanudación de las exportaciones depende más de las gestiones del Gobierno Federal con el de Estados Unidos.

La revisión que se realizó en septiembre el Departamento de Agricultura APHIS-USDA en la entidad, tuvo como objetivo inspeccionar las acciones que se llevan a cabo para el control de los casos de gusano barrenador, y se reportó con buenos controles sanitarios desde que se presentó el primer caso, explicó Rogelio Soto Ochoa, presidente de la Unión Ganadera Regional de Durango (UGRD).

Aunque se cumplió con los requisitos sanitarios, que se toman en cuenta para considerar la reapertura de las exportaciones de ganado en pie, aclaró que la decisión no depende del sector ganadero local ni de las autoridades estatales, pues se trata de las gestiones que puedan realizarse a nivel federal y en el tema político.

“No dudemos que en un corto plazo podamos tener la buena noticia de que Durango pueda seguir exportando su ganado a Estados Unidos”.

Por el momento, recordó que solo Sonora está exportando ganado y que también ha solicitado la apertura del puerto fronterizo de Nogales.

“Están batallando mucho porque las distancias que ciertos productores y exportadores tienen que recorrer para llevar el ganado hasta Agua Prieta, que son muy largas y, pues, están pidiendo que se abra en Nogales”.

Apuntó que algo similar ocurrió en Chihuahua, donde el puerto de Santa Teresa ya fue abierto y esperan que el próximo 26 de octubre se abra el puerto de Palomas.

“Es muy buena noticia porque, igual, si ellos pueden exportar, quiere decir que nosotros también podemos tener las posibilidades”, puntualizó.

El líder ganadero adelantó que las uniones ganaderas y la Confederación están realizando acciones para lograr la apertura de los puertos fronterizos de Acuña, Colombia y Laredo, lo que podría favorecer la exportación de ganado desde Durango.