Durango, de los estados con menor mortalidad, pero supera media en suicidios de 2025

Durango se ubicó entre las entidades con menor mortalidad del país durante 2025, al registrar tasas de defunciones considerablemente inferiores al promedio nacional , tanto en el total de fallecimientos como en las principales causas de muerte, con excepción del suicidio, donde la entidad se mantiene por encima de la media del país, de acuerdo con las cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Durango, cuarto con menor tasa de mortalidad

El reporte de Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) 2025 señala que la tasa bruta nacional fue de 584 defunciones por cada 100 mil habitantes, mientras que Durango registró 431, lo que colocó al estado como la cuarta entidad con menor tasa de mortalidad del país, solo por detrás de Campeche, Nuevo León y Baja California Sur.

Cuando se consideran únicamente las defunciones ocurridas y registradas durante 2025, Durango mejora aún más su posición al registrar una tasa de 373 defunciones por cada 100 mil habitantes, la tercera más baja a nivel nacional, únicamente detrás de Campeche y Nuevo León. En este indicador, el promedio nacional fue de 556 defunciones por cada 100 mil habitantes.

Al analizar las defunciones con base en la entidad de residencia habitual de las personas fallecidas, Durango presentó una tasa bruta de 453 defunciones por cada 100 mil habitantes, muy por debajo del promedio nacional de 584. La tasa estandarizada fue de 481, frente a 587 del promedio del país, manteniéndose entre las entidades con menor mortalidad.

En las defunciones ocurridas y registradas durante el año, la entidad también figuró entre las de menor mortalidad, con una tasa bruta de 390 defunciones por cada 100 mil habitantes, contra 562 del promedio nacional, y una tasa estandarizada de 418, frente a 591 del país. En ambos indicadores ocupó el tercer lugar nacional con las tasas más bajas.

Causas de muertes

Respecto a las principales causas de muerte, en enfermedades del corazón Durango registró una tasa bruta de 126.5 defunciones por cada 100 mil habitantes, inferior al promedio nacional de 136.0. La tasa estandarizada fue de 132.3, también por debajo de la media nacional de 135.2.

En diabetes mellitus , segunda causa de muerte en el país, la entidad presentó una tasa bruta de 61.9 defunciones por cada 100 mil habitantes, mientras que el promedio nacional fue de 81.8. La tasa estandarizada alcanzó 65.1, contra 83.3 a nivel nacional, ubicando a Durango entre los estados con menor mortalidad por esta enfermedad.

En tumores malignos , tercera causa de muerte en México, Durango registró una tasa bruta de 52.1 defunciones por cada 100 mil habitantes, muy por debajo del promedio nacional de 70.5. La tasa estandarizada fue de 54.8, mientras que la media nacional se ubicó en 70.4.

En cuanto a las muertes por accidentes, el estado reportó una tasa bruta de 30.4 defunciones por cada 100 mil habitantes, inferior al promedio nacional de 31.7. La tasa estandarizada fue de 30.5, también por debajo de la media del país, que fue de 31.8.

Durango supera promedio de suicidios

La única causa en la que Durango superó el promedio nacional fue el suicidio. La entidad registró una tasa bruta de 9.7 defunciones por cada 100 mil habitantes, mientras que la media nacional fue de 7.5.

En la tasa estandarizada, Durango alcanzó 9.8, por encima del promedio nacional de 7.6, lo que confirma que continúa entre las entidades con mayor incidencia de muertes por lesiones autoinfligidas.

A nivel nacional, el INEGI reportó 762 mil 494 defunciones registradas de manera preliminar durante 2025, cifra que representó una disminución del 7 por ciento respecto al año anterior. La tasa bruta de mortalidad descendió de 630 a 584 defunciones por cada 100 mil habitantes.