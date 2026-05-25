Durango de Rol debe continuar en Paseo de las Alamedas: regidor

Consideran positivo que la estrategia de “Durango de Rol” pueda continuar en Durango, siempre y cuando se cuente con la participación de la ciudadanía.

El regidor Alan Espinosa de la O, destacó que “Durango de Rol” representa una oportunidad para fortalecer la convivencia social y fomentar actividades recreativas al aire libre.

No obstante, señaló que sí es importante realizar ajustes en la ruta originalmente planteada, para que el recorrido se concentre en una zona como lo es Paseo de las Alamedas y así reducir posibles afectaciones.

“Creemos que el Paseo de las Alamedas es una de las zonas más bonitas de la ciudad y que ahí se puede disfrutar muchísimo más. Si se implementa de esa manera, habrá menos incidencias y más aceptación”, precisó.

Mencionó ejemplos exitosos en otras ciudades del país, como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Torreón, donde este tipo de programas han permitido recuperar espacios para las familias y promover la movilidad recreativa.

Uno de los principales argumentos que han sostenido es que los espacios públicos deben pertenecer a las y los ciudadanos, para favorecer la convivencia familiar y comunitaria.

Consideró positivo que se esté realizando una consulta ciudadana para conocer la percepción de las y los duranguenses sobre este proyecto, y aseguró que, de acuerdo con diversos sondeos realizados, la mayoría de la ciudadanía ha mostrado aceptación hacia esta iniciativa.