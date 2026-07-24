Durango de rol se reactivará después de las vacaciones, pero en otro lugar

La presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) filial Durango, Lourdes Macías, informó que este sector está a favor de que se reactive la estrategia “Durango de rol” después de las vacaciones, pero en la zona de Las Alamedas o en el parque Guadiana.

“Pues ya teníamos conocimiento de esto, de que lo iban a cambiar al área de Dolores del Río. Nos pareció perfecto porque claro que se afectaba antes aquí en 20 de noviembre porque estábamos en pleno centro, creo yo que el corazón del deporte está en el parque Guadiana”, indicó.

Por lo que dijo que sería “mucho mejor en el parque, que es el corazón del deporte”, aunque también avalarían un cambio a Las Alamedas.

Y es que autoridades municipales confirmaron que “Durango de rol” se reubicará, con base en los resultados de una encuesta que se está terminando.

Asimismo, se prevé hacer un diagnóstico con los comerciantes que están cerca de la nueva ruta.

Se buscará que se reactive la estrategia durante el mes de agosto, después de las vacaciones de verano y de la Feria de Durango, además de que se planea que el programa sea totalmente ciudadano y autosustentable, para su continuidad.