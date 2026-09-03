Durango debe ser Tierra del Cine en los hechos, no sólo en la alfombra roja: Pancho Franco

Durango debe demostrar con hechos que es la Tierra del Cine, garantizando profesionalismo, respeto a los creadores y una política cultural que vaya más allá de festivales y eventos, señaló Pancho Franco, coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano.

Tras las inconformidades expresadas por productores, directores y artistas durante el reciente Festival de Cine realizado en Durango, el regidor consideró que lo ocurrido debe dejar un aprendizaje para evitar que situaciones similares vuelvan a presentarse.

“Hubo un desencuentro y hasta una falta de respeto para productores y directores que venían de fuera. No se trata de politizar; sabemos que ya hubo una disculpa, pero no debemos esperar a que ocurra un problema para reaccionar. Esto se tiene que prever”, señaló.

Franco sostuvo que Durango tiene historia y potencial para recuperar su posición como referente cinematográfico, pero advirtió que para competir con festivales y encuentros de mayor nivel se requiere organización y profesionalismo.

“Si de verdad queremos ser la Tierra del Cine, tenemos que serlo en los hechos. Hay que respetar el talento, el esfuerzo, el sacrificio y los recursos que artistas y productores invierten en sus proyectos”, enfatizó.

El coordinador de la Bancada Naranja señaló que la política cultural no puede reducirse a eventos, fotografías o alfombras rojas, sino que debe comenzar por generar oportunidades para los creadores locales.

“Durango no sólo debe ser la Tierra del Cine, también debe ser tierra de cineastas duranguenses. Necesitamos impulsar primero nuestro talento y después recibir con respeto y profesionalismo a quienes vienen de fuera, así lo hemos expresado durante estos 365 días de trabajo”, afirmó.

Pancho Franco reiteró además la necesidad de fortalecer la política cultural del Gobierno Municipal y dar certeza al trabajo del Instituto Municipal del Arte y la Cultura (IMAC).