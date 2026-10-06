Durango define a sus representantes de artes marciales para los Juegos Nacionales Populares 2026

Durango ya tiene definida a su delegación de artes marciales populares que participará en los Juegos Nacionales Populares 2026, luego de concluir el Selectivo Estatal celebrado en el Gimnasio Luis L. Vargas, en Gómez Palacio.

La competencia reunió a deportistas de distintas categorías en busca de un lugar dentro de la representación estatal, con pruebas en las modalidades de Combate y Formas, tanto en la rama femenil como varonil.

Tras la jornada eliminatoria, quedaron definidos los atletas que representarán a Durango en la fase nacional, programada para celebrarse durante noviembre en Veracruz, donde buscarán colocarse entre los mejores de sus respectivas divisiones.

Una amplia delegación en la modalidad de Combate

La mayor parte de la representación duranguense estará concentrada en Combate, modalidad en la que fueron seleccionados deportistas desde las categorías infantiles hasta adultos avanzados.

Entre los clasificados se encuentran Isaac Escalante Navarro, Eliam Reyes Ortiz, Ariane Rodríguez Rivas, Adriana Pérez Briceño, Alexa Jatziry Juárez Rivas, Miriam Constanza Pérez Briceño, Dante Mateo Ramos Barraza y Pedro Ramón Medina Puente.

También consiguieron su lugar Darién Alejandro Ramos Barraza, Estrella Ximena Pérez Briseño, Elian Daniel Oropeza Salais, Pedro Contreras Romero, Renata Rivera Gavira, Daniela Pérez Compeán, Alanís Sheccid López García, Valeria Natalie Córdoba Mireles, Roberto Carlos Galindo Martínez, Abdiel Emmanuel Gurrola Romero, Luis Fernando Ontiveros Jiménez y Cristopher Joel Rangel Treviño.

Los representantes competirán en diferentes divisiones de peso y niveles, que van desde Principiante e Intermedio hasta Avanzado y Junior Avanzado.

Siete atletas competirán en Formas

En la modalidad de Formas, Durango tendrá presencia con siete deportistas que lograron superar el proceso estatal y obtener un lugar rumbo a la fase nacional.

La lista está integrada por Cameron Paola Macías de Los Santos, Scarleth Geraldine Cruz Hinojoza, Edwin Jaziel Franco Lazalde, Marco Emilio Rivera Aguilar, Ian David Rivas Huitrón, Guadalupe Elizabeth Arguijo Martínez y Josué Alejandro Rivas Buitrón.

En esta modalidad también habrá participación en diferentes rangos de edad y niveles, desde la categoría Principiante hasta Avanzado.

El objetivo estará en Veracruz

Con la selección ya definida, los artemarcialistas duranguenses comenzarán la etapa final de preparación rumbo a los Juegos Nacionales Populares 2026, donde enfrentarán a representantes de distintas entidades del país.

La justa de Veracruz representará la oportunidad de medir el nivel alcanzado durante el proceso estatal y buscar lugares en el podio para Durango, con una delegación que contará con presencia tanto en Combate como en Formas y en diferentes categorías.