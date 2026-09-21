Durango destaca en la Gimnasiada Nacional con seis medallas y un boleto al Mundial de Brasil

La delegación de Durango cerró su participación en el taekwondo de la Gimnasiada Nacional 2026, efectuada en el Centro Deportivo Hidalguense y de Alto Rendimiento en Pachuca, con una cosecha total de seis medallas: una plata y cinco bronces, además de una convocatoria internacional. El contingente estatal compitió con cuarenta atletas divididos entre las disciplinas de combate, formas tradicionales y ajedrez.

Al escenario internacional

En el plano individual, Zayre Daniela Ibarra Castillo encabezó los resultados del equipo al subir dos veces al podio en la especialidad de poomsae. La formista se adjudicó la medalla de bronce en la prueba tradicional, ubicándose detrás de las representantes de Nuevo León y Coahuila, mientras que en la modalidad de estilo libre concluyó en el segundo puesto para colgarse la presea de plata.

Debido a este desempeño, Ibarra Castillo fue llamada por los visores nacionales para sumarse al equipo mexicano de la especialidad. La deportista integrará el representativo de formas que competirá en la Gimnasiada Mundial Escolar en Río de Janeiro, Brasil, certamen internacional programado para los meses finales del año, donde disputará las pruebas oficiales ante competidores de diversos países.

Resultados destacados

En la modalidad de combate, la rama varonil sumó tres insignias de bronce. En la categoría sub 15, Francisco Javier Figueroa Olmos se ubicó en el tercer puesto en menos de 57 kilogramos, en tanto Carlos Edmundo Herrera Ceniceros hizo lo propio en menos de 45 kilogramos. Por su parte, Enrique de Jesús Delgado Jiménez aseguró la tercera posición en la división de más de 78 kilogramos.

El medallero en combate finalizó en la rama femenil dentro de la categoría sub 21, donde Victoria Natieshka Rendón Ríos amarró el bronce en menos de 67 kilogramos. La escuadra de taekwondo compitió bajo la dirección técnica de los entrenadores Eduardo Montenegro y Jesús Félix Sifuentes Granados en un certamen nacional que reunió a más de mil participantes en sus distintas áreas de combate.

El deporte-ciencia también estuvo presente

La participación en territorio hidalguense se completó con el contingente de ajedrez, integrado por veinte competidores bajo las indicaciones de Julio Salvador Ávila Moreno y Miguel Ángel García Camargo. El grupo disputó las rondas finales en el tablero para concluir la actuación deportiva de los competidores locales en el torneo escolar.