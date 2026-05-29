Durango, el cuarto estado con más contagios de sarampión en 2026

Durango se ubica ya como la cuarta entidad del país con más casos confirmados de sarampión durante este año; sin embargo, también logró alcanzar una cobertura del 100 por ciento en la vacunación de niños de cero a seis años de edad.

De acuerdo con el reporte emitido por la Secretaría de Salud, Durango acumula 418 casos positivos de sarampión en lo que va del año, cifra que lo coloca en el cuarto lugar nacional por número de contagios.

La lista es encabezada por Jalisco, con más de seis mil casos confirmados; le siguen la Ciudad de México, con 964, y Chiapas, con 619. Durango ocupa la cuarta posición con 418 casos, mientras que Sonora se encuentra en quinto lugar con 350.

Del total de contagios registrados en la entidad, destacan los casos en menores de cero a 12 años, grupo que concentra 199 positivos, equivalentes al 47.7 por ciento del total. En adolescentes y jóvenes de 13 a 19 años se contabilizan 51 casos, es decir, el 12.3 por ciento; mientras que en personas de 20 años y más se han confirmado 167 contagios, lo que representa el 40 por ciento.

Hasta el momento, 13 municipios del estado han reportado al menos un caso positivo de sarampión. Sobresalen Mezquital y Durango, que concentran la mayor parte de los contagios: el primero registra el 50.4 por ciento de los casos y el segundo el 40 por ciento. En conjunto, ambos municipios acumulan el 90.4 por ciento del total estatal.

Gómez Palacio reporta 17 casos; Pueblo Nuevo, nueve; y Guadalupe Victoria, cuatro. Los municipios de San Juan del Río y Lerdo registran dos casos cada uno, mientras que Poanas, Topia, Vicente Guerrero, Rodeo, Santiago Papasquiaro y Canatlán reportan un caso cada uno.

Paralelamente, la Secretaría de Salud informó que Durango alcanzó una cobertura del 100 por ciento en la aplicación de la denominada dosis cero contra el sarampión en bebés menores de un año, eliminando así el rezago que existía en este grupo de población.

Asimismo, se logró una cobertura del 100 por ciento en niños de uno a seis años de edad, quienes ya cuentan con la primera y segunda dosis del esquema de vacunación contra esta enfermedad.