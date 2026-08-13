Durango, el tercer estado con menos policías por cada mil habitantes

Durango cerró 2025 como la tercera entidad del país con la menor tasa de policías estatales por habitante, al disponer de apenas 0.5 elementos por cada mil habitantes, la mitad del promedio nacional, que fue de 1.0 policía por cada mil habitantes.

De acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal (CNSPF-E) 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a nivel nacional, las corporaciones estatales sumaron 155 mil 858 elementos, de los cuales 127 mil 502 contaban con grado policial y son los considerados para calcular la tasa por habitante.

Los estados con mayor disponibilidad de policías fueron Tabasco, con 2.1 policías por cada mil habitantes, seguido de Oaxaca con 1.8 e Hidalgo con 1.7 policías por cada mil.

En el extremo contrario aparecen Querétaro y Baja California, con 0.3 policías por cada mil habitantes; Morelos y Durango, con 0.5, y posteriormente Sonora, Sinaloa y Guanajuato, con 0.6.

Estos números deja a la entidad duranguense como la tercera con menos policías por habitante en el país.

En cuanto a la certificación y control de confianza, el estado presenta resultados superiores al promedio nacional.

El INEGI reporta que 69.7 por ciento de los policías de Durango contaban al cierre del 2025 con evaluaciones de control de confianza aprobatorias y vigentes, mientras que el promedio nacional para las corporaciones estatales fue de 60.4 por ciento.

El 12.5 por ciento de los policías tenía evaluaciones aprobadas, aunque ya vencidas; 0.8 por ciento mantenía evaluaciones vigentes no aprobatorias; 7.3 por ciento estaba programado para presentar la evaluación y 9.7 por ciento permanecía con resultados pendientes.

A diferencia de otras entidades, Durango no reportó personal sin evaluación de control de confianza.

En el contexto nacional, el censo señala que, de todo el personal de seguridad pública obligado a evaluarse, 68.6 por ciento tenía evaluaciones aprobatorias vigentes; 7.2 por ciento aprobadas pero vencidas; 4.3 por ciento vigentes no aprobatorias; 4.9 por ciento no había sido evaluado y 3.2 por ciento seguía con resultados pendientes.

Respecto a las prestaciones laborales, Durango ofrece a sus policías apoyo para familiares de elementos fallecidos en cumplimiento del deber, fondo de ahorro para el retiro, indemnización por incapacidad derivada de riesgos de trabajo y seguro de vida.

Sin embargo, el estado no proporciona apoyo educativo para el personal, becas escolares para hijos, créditos para vivienda, licencia por riesgo de trabajo ni seguro de gastos médicos mayores, prestaciones que sí existen en otras corporaciones estatales del país.

A nivel nacional, 30 instituciones otorgan seguro de vida, 25 brindan apoyo a familiares de policías fallecidos y 20 conceden licencia por riesgo de trabajo, mientras que únicamente tres ofrecen seguro de gastos médicos mayores y nueve créditos para vivienda.

Otro de los indicadores donde Durango aparece rezagado es el presupuesto . El censo del INEGI ubica a la entidad como el segundo estado con menor presupuesto ejercido por su institución de seguridad pública durante 2025.

Durango solo tiene el presupuesto para seguridad por encima de una entidad federativa, lo que contrasta con estados como el Estado de México, Jalisco, Veracruz o Nuevo León, que concentran los mayores recursos destinados a sus corporaciones policiales.

En contraste con ese limitado presupuesto, Durango no figura entre las entidades con mayor incidencia en algunos indicadores delictivos.

El informe del INEGI no reporta probables robos o asaltos en carreteras y puentes durante 2025 en territorio duranguense, mientras que otras entidades sí registraron este tipo de eventos.

En materia de combate al robo de combustibles, el estado sí aparece con aseguramientos de hidrocarburos, aunque el volumen decomisado es reducido frente a entidades como Hidalgo, Puebla, Estado de México o Tamaulipas, donde se concentraron los mayores aseguramientos del país.

Asimismo, Durango no registró enfrentamientos entre elementos de la Guardia Nacional o de la Policía Estatal contra civiles armados durante 2025, por lo que no aparece entre las entidades que reportaron este tipo de hechos en el censo nacional.

El Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal muestra así un panorama contrastante para Durango: una corporación con menos policías de los recomendables y uno de los presupuestos más bajos del país, pero con algunos indicadores favorables.