Durango eleva tasa de adolescentes imputados; su internamiento está frenado

A pesar de que Durango se mantiene como uno de los estados con mayor tasa de adolescentes imputados a nivel nacional, la entidad se consolida como una de las que registra menor internamiento de menores en centros especializados.

De acuerdo con las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL) 2026, publicadas por el INEGI, el reporte federal detalla que el estado se ubica en la posición 13 del país en cuanto a indagatorias contra menores.

Esto significa que la entidad tiene una tasa de 272 adolescentes imputados por cada 100 mil jóvenes.

Las estadísticas del INEGI colocan a Durango ligeramente por encima de la media nacional, que se situó en 259 casos.

Sin embargo, el escenario cambia drásticamente en la aplicación de las medidas cautelares y de sanción más severas.

Mientras estados como el de México y la Ciudad de México concentran la mayor parte de la población bajo reclusión temporal o definitiva (16 y 10.1 por ciento respectivamente), Durango apenas representa el 1.0 por ciento del total nacional de ingresos a centros de internamiento estatales.

​Los datos reflejan la marcada disparidad que, aun cuando la incidencia y el inicio de carpetas de investigación por la presunta comisión de delitos mantiene una tendencia elevada en territorio duranguense, las autoridades judiciales priorizan la aplicación de medidas no privativas de la libertad y de justicia alternativa, dejando el internamiento como un recurso estrictamente excepcional en el sistema de justicia penal para adolescentes.

MÁS DE 35 MIL ADOLESCENTES IMPUTADOS

A nivel nacional, el panorama de la justicia para menores revela que durante el último año se registraron 35 mil 193 adolescentes imputados en todo el país.

La radiografía delictiva del informe confirma que las lesiones y el robo continúan siendo las principales causas de los procedimientos jurídicos contra este sector de la población, concentrando el 23.5 y el 12.6 por ciento de los casos de manera respectiva.

Asimismo, el estudio del INEGI subraya una tendencia generalizada hacia la despresurización de estos centros a nivel federal.

Del total de adolescentes que actualmente enfrentan medidas de sanción en el país, el 64.3 por ciento lo hace bajo esquemas abiertos o en libertad.

Esto en estricto apego a los marcos normativos que dictan que el encierro debe ser la última opción para la reinserción social de los jóvenes.